傳北京機場現逃難潮 指揮中心：赴台班機沒變化

北京再爆新冠肺炎疫情，今天更傳出北京機場出現逃難潮，班班客滿。指揮中心副指揮官陳宗彥今天受訪時表示，據掌握，北京來台班機和往常一樣，沒有特別變化，邊境檢疫措施不變。

北京爆發第二波新冠肺炎疫情，今天網路上更傳出離開北京的班機班班客滿，而且中國其他省份都傳出疫情，有醫師擔心台灣將面臨第二波疫情攻擊。

因應中國先前的新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心2月10日起限縮台灣與中國的兩岸航線，目前兩岸僅剩北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場以及成都雙流機場等4航點。

對於北京離境班機班班客滿傳聞，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天接受記者電話聯訪時表示，根據目前掌握到的航班狀況，北京飛往台灣的班機並沒有特別變化，目前也不會對北京航點祭出特別限制，所有入境者按規定都要進行14天居家檢疫，並在機場誠實申報。

陳宗彥說，指揮中心對於邊境管理的做法並未改變，有症狀者會送往集中檢疫所進行檢疫，不會對社區有影響。