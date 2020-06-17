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6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

第一批返台境外生國別出爐！排除陸生但含港澳生

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直播／第66天無本土案例！累計445人確診、434人解除隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中（左三）。記者陳婕翎／攝影
陳時中（左三）。記者陳婕翎／攝影

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內截至目前累計74,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,775例排除)，其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

15日新增兩例從孟加拉返國的確診個案，16日再遭爆出兩人從孟加拉轉機到吉隆坡再回台灣，全程僅戴口罩，並未穿防護衣，且一路咳嗽，恐成為防疫破口。

不過，這中間的疫調過程，是否有不實或隱匿情形，還要再跟地方衛生局做確認。

另外，中央流行疫情指揮中心今天下午預計宣布境外生入境相關事宜，但傳出陸生不在第一批入境對象，有結果也會盡速公布。

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