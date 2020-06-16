隔13天 我增2例境外移入

國內昨新增兩例境外移入新冠肺炎確診個案，中斷連十三天零確診紀錄，中央流行疫情指揮中心指出，兩個案為一對中年夫妻，年初至孟加拉工作，先生（案四四四）五月廿三日出現發燒、咳嗽症狀，太太（案四四五）五月廿五日發燒，兩人在當地確診及就醫，六月十三日返台入境時均無症狀，至集中檢疫所隔離及檢驗，於昨天確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，夫妻兩人在孟加拉確診且接受治療，先生出院前二採均是陰性，妻子僅是一採陰，不符確診者回台規定，但兩人搭機途中做好防護措施，大幅降低傳染他人風險。

疫調顯示，兩個案分別於今年一月下旬、三月上旬到孟加拉工作，先生五月廿三日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常症狀；太太則在五月廿五日發燒，兩人都在孟加拉當地醫院確診後住院治療。

莊人祥說，經治療後，先生五月廿六日就無症狀，五月廿八日及六月二日採檢均為陰性。太太則在六月二日檢驗陰性，但因當地醫院病人眾多，還來不及做第二次檢驗，就被迫離院。

疫調顯示，兩人六月二日出院返家後就未再外出，六月十二日搭機到馬來西亞，隔天搭機返台，入境時並無症狀，且主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離。先生一採檢驗陽性，太太一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人都於昨日確診，目前住院隔離中。

北京新發地市場附近居民和近期去過市場的民眾，十五日排隊接受新冠病毒檢測。（歐新社）

指揮中心日前公布，在國外確診者若要回台，必須符合發病日至登機至少兩個月，且症狀已消失，或取得兩次咽喉採檢陰性才放行；依此規定，案四四五在當地僅一採陰，恐有違規疑慮。

莊人祥表示，先生符合規定，太太只一次採檢陰性，確實不符規定，不過，兩人在飛機上都做好適當防護，戴口罩、著防護衣，且太太發病日已超過十天，入境後未接觸國內親友，評估傳染他人的風險大幅降低，故暫不開罰。

指揮中心表示，衛生單位目前掌握個案同班機機組員及前後兩排乘客共卅七人，由於兩個案全程皆著防護裝備，十一名機組員列為自主健康管理對象，前後兩排廿六名乘客則需居家檢疫十四天。

台灣共有四四五例確診，包含三五四例境外移入，五十五例本土病例及卅六例敦睦艦隊。確診個案中七人死亡，四三三人解除隔離，其餘持續住院隔離中。