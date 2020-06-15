增2例新冠肺炎曾在孟加拉確診 1人不符返台規定

台灣今天新增2例新冠肺炎境外移入，為一對在孟加拉工作夫妻。他們在孟加拉已確診且治療，其中一人不符確診者回台規定。疫情指揮中心發言人莊人祥說，因兩人都有做好防護，傳染他人風險大幅降低。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，國內新增2例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例，為50多歲男性（案444）及40多歲女性（案445）。兩人為一對夫婦，分別在今年1月下旬及3月上旬到孟加拉工作，6月12日一同從孟加拉搭機到馬來西亞，並於13日自馬來西亞搭乘專機返國。

莊人祥說，先生在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀；太太則於5月25日出現發燒症狀，兩人都在孟加拉當地確診後住院治療。其中先生5月26日就無症狀，5月28日及6月2日採檢均為陰性。

太太在6月2日檢驗陰性，但因當地醫院病人很多，太太被迫離院。兩人6月2日出院返家後未再外出，在6月13日返台入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離。

其中先生一採檢驗陽性，太太一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人都於今天確診，目前住院隔離中。

不過，台灣先前曾公布，在國外確診者若要回台，必須符合發病日至登機至少2個月且症狀已消失，或取得2次咽喉採檢陰性才放行。

莊人祥說，這兩名確診個案，先生有符合規定，但太太只有一次採檢陰性。但兩人在飛機上都有適當防護，且太太發病日已超過10天，評估傳染給他人風險大幅降低。後續是否開罰要看有沒有符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰要件，有待調查。

這兩名個案在飛機上都有戴口罩、著防護衣，入境後未接觸國內親友。衛生單位目前已掌握個案同班機機組員及前後2排乘客共37人，由於兩個案全程皆有著防護裝備，11名機組員列為自主健康管理對象，前後2排26名乘客維持居家檢疫對象。

指揮中心統計，台灣目前445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，433人解除隔離，其餘持續住院隔離中。