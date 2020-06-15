新聞眼／想升官副閣揆 拚好防疫期末考

國內防制新冠肺炎獲致成效，在連續八周未出現本土個案後，政府已從六月七日實施境內解封。正當民眾期待疫情受控之後，可進一步回復正常生活，境外解封卻未見鬆綁。目前包括境外生及外國客戶等都難以入境，全卡在中央流行疫情指揮中心；如果防疫需要超前部署，疫後涉及國家競爭力的境外解封，同樣必須「超前部署」。

受新冠肺炎疫情影響，境外生自三月起暫緩入境。根據教育部統計，除二萬六千多名境外生無法返台，還有一〇九學年度各大學預計招募約一萬六千名新生，共有四點二萬人苦候來台就學。這麼多的境外生被阻來台，不僅影響其權益，更衝擊許多大學，也難怪大學校長急得跳腳。

政府為確保防疫，有必要嚴予把關，但當許多疫情不輕的國家都開始「大解封」之際，我國要跟上全球經濟振興的步伐，也須有更積極作為，兼顧防疫及疫後的經濟與生活重建。

境外生原訂七月解禁，卻在本月初行政院召開跨部會的會議後緊急喊卡，教育部也改口要等全球疫情「更趨緩」再檢討開放時機。但隨著要求解禁聲浪愈來愈大，教育部長潘文忠昨天鬆口，首度說明境外生解禁三原則；只是，解禁的時程，仍須由中央流行疫情指揮中心做最後判斷。

疫情使台灣會展產業受重大衝擊，外國客戶也因我國對境外尚未解封而無法入境，就看指揮中心本周例行記者會如何定案。但在此之前，民間認為出入境措施是要「防疫」而非「防人」，建議適度放寬的做法，頗值政府參考。而透過適度解禁，也將有助於我國與他國共同納入「旅行安全圈」（Travel Bubble，即「旅遊泡泡」）。否則，我國先前階段防疫有成，若因解禁遲延，反被排除在各國「旅遊泡泡」之外，不但枉費疫情以來建立的國際知名度，也不利我國重振觀光產業，就算推出「振興三倍券」，也可能事倍功半。

疫情期間，中央流行疫情指揮官陳時中及經濟部長沈榮津都因超前部署、執行有功，累積個人聲譽，且都在內閣改組之際，出現更上層樓的傳聞。

但防疫僅是期中考，疫後才是期末考。若因政治因素或判斷失誤導致解封遲延，錯失優秀境外生及流失重大商機，不但影響國家競爭力，也將損及先前防疫有功建立的公信力。