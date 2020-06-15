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商務客未鬆綁 國際展覽難復活

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
中央流行疫情指揮中心即將放寬外籍商務旅客入境檢疫規定，圖為桃園機場入境長廊的檢疫站。記者陳嘉寧／攝影
中央流行疫情指揮中心即將放寬外籍商務旅客入境檢疫規定，圖為桃園機場入境長廊的檢疫站。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎疫情在農曆春節假期升溫後，國內展覽及活動舉辦數量幾乎歸零，隨著國內疫情解封，上周外貿協會盛大宣示「會展回來了」，暑假檔幾乎辦好辦滿，不過號稱全球三大展的台北國際電腦展（COMPUTEX 二○二○）卻仍取消辦理。

經濟部國貿局局長陳正祺指出，由於國外商務客來台仍要遵守防疫限制，面向國際廠商或買主的會展可能還會繼續喊停。工商界則呼籲盡快建立跨國商務綠色通道，先讓邊境有條件解封，否則外貿與振興將走不出陰霾。

新冠肺炎疫情使台灣會展產業大受衝擊，場館及主辦單位都面臨前所未見的挑戰，但本月初指揮中心宣示境內解封後，貿協也跟進喊話「國內會展復活」，目前預估全台六至八月有超過五十場的大小會展活動接續登場，除有關飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動、電玩電競的展覽外，也有各式演唱會、學會等活動。

但是疫情依舊肆虐全球，境外移入風險仍在，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位貿協與台北市電腦商業同業公會上周共同決議，已經延至九月底舉行的COMPUTEX 二○二○還是要取消辦理。

貿協表示，COMPUTEX作為全球資通訊產業重要展覽之一，去年共有來自卅國廠商參展，更吸引一百七十一國、超過四萬位國際買主及一千多位媒體前來觀展。

陳正祺指出，商務客往返要花廿八天隔離，將降低參展意願，在國際疫情尚未完全緩解，各國出入境防疫措施未解除前，國際會展的主辦單位都會調查參展廠商和買主意願，與國內會展僅需考量國內疫情狀況不同，因此有可能持續取消或延期。

工商協進會理事長林伯豐表示，其實出入境措施是要「防疫」而不是「防人」，他建議，在指揮中心充分考量防疫效果之下，滿足部分條件就可以予以放寬，例如商務客往返疫情輕微的國家或地區、抵台後進行快速篩檢、或是將部分居家檢疫改為居家自主健康管理等，甚至部分有政治任務需求人士、外籍留學生，也應適用。

商總日前則建議，政府應運用快篩技術，盡速建立新邊境檢疫機制，與我國周邊疫情穩定的國家協商，開放雙邊或多邊聯盟的商務或觀光旅遊機制，盡速先開放商務綠色通道、八月就開放國際旅遊聯盟地區觀光。

新冠肺炎 COVID-19 會展產業 居家檢疫 健康管理 林伯豐 演唱會 留學生

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