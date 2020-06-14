防疫實聯制被刷身分證 蒐集個資亂象多

防疫實聯制，有場館要求民眾刷身分證或填姓名、身分證字號、地址。有民眾坦言個資被過度蒐集「不太舒服」。指揮中心重申，實聯制只要留電話能找到人即可，不應蒐集過多個資。

台灣2019冠狀病毒疾病疫情平穩，國內防疫措施逐步放寬，但為了防疫目的、備戰未來可能疫情，中央流行疫情指揮中心要求，公務機關或私人營業場所應依循實聯制措施指引，記錄來訪民眾聯絡電話等資訊。

實務觀察，機關或業者在實聯制防疫政策下，蒐集個資亂象百出。

民眾李先生帶小孩到北市某場館參觀，主辦單位要求他在公開的名冊上詳細寫出身分證字號、姓名、聯絡電話等資訊。同一本冊子裡，可以看到其他民眾的個資。但他趕著入場參觀，把資料填好填滿入場，事後才警覺為什麼需要填這麼多資料。

另一名民眾王太太也是帶孩子到某場館參加演練活動，入場時被要求刷身分證，但事前沒有說明，同步還要求登記姓名和電話。她坦言，雖然理解防疫要落實實名制，但不解為什麼需要刷身分證。

此外，王太太5月投訴某飯店，更被櫃臺人員要求簽名且留下身分證字號，「保證」沒有欺騙業者，沒有罹患武漢肺炎、沒有隱匿旅遊史，否則要求償，更讓人覺得不解。

中央流行疫情指揮中心資訊組長簡宏偉接受中央社記者採訪時表示，過去防疫人員執行疫情調查遇到一些困境，推動實聯制是預作準備，萬一將來又有感染狀況發生，可以透過實聯制找得到人。

簡宏偉說，實聯制可以協助疫情調查，但並非唯一的資料，只是輔助性質，決定是實聯而不是實名，就是希望民眾不需要留太多資料，只要能聯絡上即可。

在實聯指引還沒出爐前，有些業者以現有表單要求民眾填寫姓名、地址、出生年月日、身分證字號等資料，甚至直接登錄為「會員」，做行銷、廣告利用。在指引出爐後，類似情形減少，但仍有業者要求民眾填寫詳細資料，無視指引明確指出應符合最少侵害原則。

簡宏偉表示，最少侵害原則就是希望民眾可以留愈少資料愈好，以免增加個資暴露風險。指引的舉例是留電話號碼，就像餐廳訂位，只要留訂位人的姓氏和電話，能找到人就好。若必須留身分證字號、姓名、地址等，「這些資訊以實聯制來說都太多了。」

實聯制下避免留太多資訊，不只保護個人，也保護業者。

簡宏偉說，蒐集資料的機關、場所負有資料保護義務，若沒有善盡保護責任，也有違法之虞。如有些業者用電子表單蒐集個資，卻沒注意線上閱覽權限，導致個資在網路外洩；使用APP蒐集個資，但沒考慮資安系統是否經驗證、資料存放是否安全等。又如民眾在紙本流資料，但大家填在同一本冊子裡，後人可檢閱前人留下的資訊，也有外洩風險。

有些業者或場館認為，留民眾身分證字號是為了核實，確保民眾不是填假資料。但簡宏偉說，實聯制只是疫調的輔助，並非唯一依據，業者或場館應講清楚，為什麼需要留身分證字號等個人隱私資料，以他個人想法，建議不要。民眾若對填寫相關資料有疑慮，應要求業者說明蒐集資料目的和必要性。

依據實聯制指引，機關蒐集民眾個人資料應明確告知蒐集機關的名稱、蒐集的目的且不得用作目的外利用、蒐集資料應符合最少侵害原則，如電話號碼。個人資料的利用時間是自蒐集的28天內，過期就應銷毀。