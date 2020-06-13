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開放轉機不入境 陳宗彥：美洲轉東南亞往返列優先名單

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，研議開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去國際轉機主力為自美洲轉東南亞，列入開放優先名單。 圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，研議開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去國際轉機主力為自美洲轉東南亞，列入開放優先名單。 圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，研議開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去國際轉機主力為自美洲轉東南亞，列入開放優先名單，轉機者下機有專門動線、獨立候機空間等待，若想採購免稅品，由專人提供服務，以不接觸一般旅客為大方向。

因三月新冠肺炎席捲歐美，指揮中心為避免歐美第二波疫情攻擊掃回台灣，宣布自3月24日起我國全面禁止旅客來台轉機政策，並視疫情滾動檢討。陳宗彥表示，重啟轉機不入境事宜至今已經過三次討論，昨天是最近一次開會，執行細節待民航局提出計畫、指揮中心核定。

陳宗彥說，確保旅客於8小時內轉機，轉機前後的兩班飛機必須是同家航空公司，以利掌握專機者名單及航班，他舉例，若某位旅客搭乘華航自美國飛至台灣轉機，飛往東南亞只能搭華航。發燒者不可登機，抵台下飛機會再次測量體溫，有發燒現象者由駐機場醫師評估是否需後送。

陳宗彥說，未來針對轉機者將會規劃專門路線，在獨立候機室等候，若轉機者希望點餐飲或購買免稅品，目前傾向由餐廳或免稅店派專人服務，不會接觸與一般旅客。由於目前各國疫情仍嚴峻，國際間邊境管制嚴格，難斷言開放第一階段轉機後會帶來多少效，將持續觀察。

新冠肺炎 COVID-19 轉機

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