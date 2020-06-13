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北京爆6例本土新冠肺炎 莊人祥評估對我境內影響不大

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
北京突然單日爆出6例本土病例，中國似乎出現第二波疫情，引發高度關注。指揮中心發言人莊人祥評估，以目前我國邊境管制模式，即使中國疫情升溫，對境內影響也不大。記者陳婕翎／攝影
北京突然單日爆出6例本土病例，中國似乎出現第二波疫情，引發高度關注。指揮中心發言人莊人祥評估，以目前我國邊境管制模式，即使中國疫情升溫，對境內影響也不大。記者陳婕翎／攝影

大陸國家衛健委網站公告，全大陸昨新增確診病例11例，其中境外病例5例，本土病例6例全在北京。北京突然單日爆出6例本土病例，外界質疑中國似乎出現第二波疫情，引發高度關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥評估，以目前我國邊境管制模式，即使中國疫情升溫，對境內影響也不大。

據北京市疾控中心今上午記者會公布資訊，6例本土病例近2周都未曾離開過北京，也無境外人員、湖北人員接觸史，經流行病學調查，這些病例均有北京新發地市場活動史，該市場會否成為另一個「華南海鮮市場」引發關注。

莊人祥表示，據大陸官方提供資料推測，北京本土疫情感染源應該就是來自該市場，通過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告，去年底在湖北省武漢市華南海鮮市場爆發的疫情，至今未能查出動物感染源，但北京該起與市場有關的疫情，人傳人可能性更高。

莊人祥說，目前台灣仍全面禁止非我國籍人士入境，國人自其他國家返台只要有落實居家檢疫14天，對於境內影響也不大，台灣民眾仍可繼續過解封生活，呼籲落實防疫新生活，養成勤洗手、戴口罩、保持社交距離好習慣。

如今中國大陸疫情疑似升溫，各界關注的陸生來台及小明返台討論腳步是否暫緩，莊人祥表示，邊境政策本就是滾動式評估，就是擔心他國新冠肺炎疫情出現波動。兩岸航線目前僅留北京、上海浦東、廈門及成都機場，其餘全數暫停飛航，評估即使疫情發燒，對航點影響有限。

新冠肺炎 COVID-19 北京

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