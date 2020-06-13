敦睦染疫懲處17人 劉志斌記過

國防部針對敦睦艦隊染疫事件的調查結果昨出爐。報告指出，這次任務有返港檢疫規畫未周、未將檢疫列為聯檢重點、未落實執行聯檢，以及健康聲明填寫不實等四大主要缺失，懲處海軍司令劉志斌在內共十七人。

除海軍司令劉志斌因督導不周記過一次，艦指部指揮官高嘉濱、敦睦艦隊支隊長陳道輝，與擔任聯檢計畫督導官的海軍副參謀長喬志明各記過兩次；其餘違失人員十三人則分別處以訓誡一次到記過一次之處分。而原先遭調職的陳道輝、高嘉濱，二人都將恢復原職，預計十六日生效。

督導此案的行政院政務委員羅秉成說，整個事件從規畫、監督、實行三個環節都有違失，且是涵蓋縱向指揮系統與橫向聯繫的複合性違失。

國防部總督察長黃國明說，敦睦艦隊任務大致可分為整備、啟航、帛琉、返航、待檢、聯檢、放假等七個階段，主要出現缺失多在聯檢階段，包括計畫整備與實際實行都有疏漏。

調查報告顯示，艦指部依循的「返港前卅日計算標準」是漁業署針對漁船所定，軍艦、漁船有別，國軍未提出相對應計畫，也未與疫情指揮中心溝通，導致後續產生執行問題，顯有疏失。

報告指出，艦指部頒訂的「安全聯檢實施計畫」，內容重點在於有無夾帶違禁品，未依當時國內疫情將新冠肺炎列入檢查項目，導致檢查人員輕忽疫情重要性。

報告顯示，在軍醫檢疫人力和時間都不足的情況下，當日聯檢醫官僅對全艦官兵量測體溫，和口頭詢問有無身體不適狀況，甚至無法逐一檢視官兵健康聲明書；而支隊長及艦上醫官也未主動表明返航過程中，有官兵發燒及嗅覺喪失症狀，導致未能即時回溯查證。

針對健康聲明填寫不實，調查報告指出，有當事人因擔心如實註記恐無法休假，所以未據實填寫，例如岳飛艦一官兵四月十三日發燒就診，但健康聲明書在發燒前就已繳回，也未取回重填。