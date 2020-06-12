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彰化+台大 聯手調查新冠抗體

聯合報 / 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣長王惠美（中排右二）與台大公學院院長詹長權（中排右三）觀看新冠肺炎血清採檢情形。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（中排右二）與台大公學院院長詹長權（中排右三）觀看新冠肺炎血清採檢情形。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情儘管已經趨緩，但彰化縣政府、台大公共衛生學院結合縣內醫療院所，昨天起啟動縣內萬人新冠肺炎血清抗體調查，可從高危險群抗體分布結果，了解社區過去感染狀態，作為防疫參考，預定九月底完成。

台大公衛學院院長詹長權說，彰化是台灣早先接觸到病毒的縣市，防疫可說相當成功。詹指出，全球已有逾廿城市進行大規模篩檢，彰化做大規模篩檢後，防疫可更準確。

彰化縣衛生局表示，此計畫由台大公衛學院提供瑞士國際大藥廠試劑，進行新冠肺炎血清抗體檢測。此試劑目前已在美國、英國、新加坡等國家大規模使用。

此次採檢對象包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，及長照據點長者及工作人員。符合資格者，衛生局會通知、說明，確認採檢時間、地點後簽署同意書並採檢、送驗。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 疫情 長照

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