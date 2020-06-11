防疫走在最前頭 彰化啟動新冠肺炎萬人血清抗體調查

新冠肺炎疫情儘管已經趨緩，但彰化縣政府、台大公共衛生學院結合縣內醫療院所走在全國前頭，從今天起，啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，可以從高危險群抗體分布結果，了解社區過去感染狀態，作為防疫參考，預定在9月底完成。

彰化縣衛生局表示，這項計畫由台灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠試劑，以進行新冠肺炎血清抗體檢測，此試劑目前已在美國、英國、新加坡等國家大規模使用，彰化縣此次採檢包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，以及長照據點長者及工作人員，符合受檢資格民眾，衛生局會進行通知及採檢說明，確認採檢時間、地點後簽署同意書並採檢、送驗。

衛生局長葉彥伯說，目前已把需要檢測抗體的對象匡列出來，製作成名冊，同時打電話通知他們來抽血驗抗體；衛生局預估，屬於高危險群的受測對象中，居家檢疫的四千二百卅人可能因人不在彰化，比較難找到人抽血，其餘族群抽血檢測應該不是問題。

葉彥伯說，等到抗體檢測預計在今年9月出爐，台大公衛學院將進行流行病學分析，了解各族群、年齡等抗體分布的情形以及社區感染的程度，作為未來防疫的參考。

彰化縣長王惠美表示，國內目前僅有彰化縣提供高風險族群民眾一萬個免費篩檢名額，希望符合受檢資格的鄉親們，把握機會，踴躍參與此次檢測。

台灣大學公衛學院院長詹長權說，在全世界遭受這麼嚴重的新冠肺炎病毒危害之時，彰化是台灣早先接觸到病毒，在衛生局團隊的努力下，防疫在全台可說是相當成功，全世界已有廿多個城市進行大規模篩檢，對抗這個病毒必須政府全部都一起努力，彰化有這個機會做過大規模篩檢後，防疫可更準確，將是全台灣的最佳典範。

傳染病醫療網中區指揮官黃高彬黃高彬說，因為新冠肺炎畢竟是一個新的病毒，針對新的病毒來講，十七年前的SARS已經被震撼教育過了，當時台灣的死亡率是百分之廿一點一，這次台灣的死亡率則降低到百分之一點二，在這過程中需要再花很多的時間跟精力去了解這個病毒，彰化縣在衛生局的籌畫之下，能夠把認識病毒的動作直接付諸於行動，受到肯定，希望未來在醫師及公衛師的合作之下，可以把疾病控制在最好的程度。

參加啟動記者會的重量級公衛專家與學者，還包括臺灣大學公衛學院副院長陳秀熙、疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、彰化基督教醫院院長陳穆寬、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院院長楊基滐等人。