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中醫新肺療法盼納暫行指引 張上淳：需更多實證

中央社 / 台北10日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 聯合報系資料照片／記者陳雨鑫攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 聯合報系資料照片／記者陳雨鑫攝影

台灣中醫以獨門中藥方加速21名患者痊癒，但因個案數過少，遲遲未納入暫行指引。專家諮詢小組召集人張上淳今天呼籲中醫界和他國合作，補足實證資料。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒全球，台灣中醫團隊沿用SARS（嚴重急性呼吸道症候群）治療經驗找出獨家中藥方劑，但因國內疫情趨緩，截至目前僅有21名患者使用中西合併療法，平均用藥8天後就三採陰出院。

中醫團隊雖力爭將中西醫合併療法納入中央流行疫情指揮中心的臨床處置暫行指引，但因接受治療的患者人數少，專家小組要求補件後再審。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，中醫界近期確實提出相關資料，顯示以中西醫合併治療新冠肺炎成效不錯，但因中醫團隊有部分資料還未公開發表，無法解答專家提出的所有疑問，經評估認為科學證據不足，暫未納入暫行指引。

張上淳會後受訪時解釋，若要證明藥物有用，單靠少數治療經驗並不夠，應透過試驗組、對照組治療經驗，才能確認病情好轉不是自然好，而是治療效果，不然很多患者即便不治療也會自然痊癒。

張上淳說，由於國內疫情趨緩，幾乎沒有新個案，因此專家也建議中醫界和東南亞國家或願意採用漢方療法的國家合作，補足實證資料。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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