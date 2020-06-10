國人短期返台居家檢疫時程縮短 最快下周三公布辦法

商務來台居家檢疫天數縮短辦法預計下周三公布，各界關注未來台灣人返國居家檢疫是否可比照商務人士標準，指揮中心指揮官陳時中今說，各國風險分級未來長期停留仍須檢疫十四天，短期停留則有變通方式，國人也朝向短時間停留台灣可適用該方案方向擬訂。

商務人士來台規定將在下周定案，將以風險程度分級，商務人士來台前需檢附核酸檢測陰性證明，入境後可先檢疫5天、7天或10天，檢疫期間可在適當的防護下，在防疫旅館與商務對象開會、簽約等，採檢陰性就可有限度外出活動，入境滿14天才可自由活動。

有媒體關注他國入境證明可信度，陳時中表示，目前方法已規劃差不多，將用相關檢驗、時間、限制行為做替代方案，要提給其他單位去參考，執行中哪些細節應該被注意，下周二指揮中心會議會做最後確認，下周三公布。