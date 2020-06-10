聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南首開放名單有台灣 陳時中：雙方開放時間還在確定
據外媒報導，越南計畫對30天沒有傳出新冠病毒新增病例的國家地區恢復往來航班，台灣、日本、南韓、柬埔寨等可能優先入列。指揮中心指揮官陳時中日前多次稱讚越南防疫成績，越南是否能為我國第一個雙向開放往來國家備受關注。
陳時中今天在記者會表示，目前確實有幾個國家跟台灣討論邊境往來的問題，其中再次肯定越南疫情消息比較正確，但開放時間還在確定中；針對我國何時可開放中轉，副指揮官陳宗彥表示，國際轉機已完成初步討論，機場公司民航局等討論動線，這周會做最後討論報給指揮中心。
陳時中在5月20日記者會曾指出，如純粹用客觀數據，很少國家可以達到台灣的要求，因此需國與國談話，建立互信認證機制，認為紐西蘭 、越南是最有可能第一波開放的國家，「因為從外面數字看起來，疫情趨緩、也控制滿好，所以可以說是目標國。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言