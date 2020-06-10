醫材價格定天花板條款 陳時中：新型醫材變化有些沒意義

衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對八大類三五二項醫材訂出自費負擔上限，八月上路。今有媒體在流行疫情指揮中心記者會上詢問指揮官、衛福部部長陳時中，接下來的難題為改革健保，而對於天花板條款有何看法。陳時中表示，新型醫材變化很多，有些變化有意義、有些則無，費用限制管制措施都是經過專家或例行會議討論，也會持續監控醫材價格。

陳時中表示，健保隨時有議題在討論，費用限制管制措施都是經過專家或例行會議討論，站在醫療品質保障、民眾就醫權益的立場，新型醫材變化很多，有些變化有意義、有些則無。因此這次差額負擔品項，根據評估訂出天花板價格，對每一類分級，訂出上限價格，醫院則可根據不同成本價訂定差額負擔，政府仍然會對價格進行監控。

陳時中說，原則上是因為效果效益作分類，而不是根據品牌，基本上是保障病人就醫權益。

但也有醫院認為此舉可能會壓縮醫院營收，陳時中於會後堵訪表示，新政策也和醫院討論過，但這是兩邊的權衡，與醫院營收有關、和民眾權益也有關，因此希望調整標準是公平的，讓醫院間競爭是朝品質競爭的方向進行。