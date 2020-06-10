疫情穩民眾鬆懈 陳時中：到醫院務必戴口罩

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣新冠肺炎確診個案維持443例，已有431人解除隔離。指揮官陳時中說，近日發現有些民眾鬆懈，提醒到醫療院所一定要戴口罩。

指揮中心邀請桌球選手江宏傑擔任防疫大使，陳時中說，民眾可能看膩了「防疫五月天」，邀請帥哥來吸睛。

江宏傑在記者會表示，疫情讓大家深刻感受生活不便，很榮幸擔任防疫大使，希望大家一起身體力行、勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，近日台灣沒有新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診個案，全台維持443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

確診個案中7人死亡，431人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中表示，國際疫情還是很嚴峻，全球累計720萬8264例確診，民眾要持續內化防疫新生活措施，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。

陳時中說，近日也觀察民眾有些鬆懈，到醫院沒戴口罩，呼籲民眾不要輕忽，到醫療院所一定要戴口罩。

記者會現場有農委會提供的鴨蛋，及彰化立委陳素月提供的葡萄數箱。