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外籍商務客檢疫五到十天？專家：一天內解禁才會有人來

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
本報資料照。
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中央流行疫情指揮中心研議放寬外籍商務客持檢驗陰性證明入境，但目前規劃入境後還要檢疫五到十天，恐不符合商務人士需求。前疾管局副局長施文儀建議，既然已經檢驗陰性就要縮短流程，入境後自費多做幾項檢驗，也有助將偽陰性降到最低，最好能在一天內解禁，因為對商務人士來說，賺錢有時間壓力，但花錢檢驗不是問題。

指揮中心發言人莊人祥昨說明幾種目前研議中的外籍商務客檢疫措施，針對對疫情低風險國家，入境前應具備三天內檢驗陰性證明，入境後考慮縮減檢疫天數為五到十天，後改列自主健康管理。

施文儀表示，現在各國都在比較彼此邊境的放寬程度，自認疫情控制得好的國家，通常都會希望嚴格一點，很怕被別人污染，台灣也是，但是如果開放無法令人「有感」，人還是不會來，因為商務人士很多是入境兩三天就要走，對他們來說，賺錢有時間壓力，但花錢檢驗不是問題。

施文儀建議，台灣應與其他國家建立互相認證的機制，對於他國的檢驗結果有信任度，既然已經檢驗陰性就要縮短流程。入境後，台灣應善用科技的力量，善用現有檢驗試劑進行交叉檢驗，自費多做幾項檢驗也無妨，只要有助將偽陰性降到最低，讓人在一天內解禁。解禁後只要要求他出席活動戴口罩、加上落實防疫新生活的原則，不用那麼害怕。

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