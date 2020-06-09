兩岸擬增加6航點 先開放載貨

國內防疫已從六月七日起解封，外界關心邊境何時也解封？中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，未來會針對外國人入境全面篩檢，陰性才准入境，但還無上路時間表。兩岸和國際航線則有機會先恢復航班、航點，交通部說，正研議增開兩岸航線六航點；阿聯酋航空昨也宣布，六月十七日起復飛台北。

兩岸航線二月十日起僅留北京、上海浦東、廈門及成都機場，其餘全數暫停飛航。交通部已研議再增深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙等六城市機場，但第一階段先客機載貨，後續再考慮是否載客。

該案將持續與中央流行疫情指揮中心、陸委會研議，航空界人士解讀為兩岸航線初步解封。

長榮航空說，樂見主管機關開放更多兩岸航點；中華航空說，配合政府防疫，客貨運航班將依市場需求調整。有航空界人士提醒，若要開放其他兩岸航線客機載貨「時間上愈早愈好」，因疫情期間對貨物的需求多是防疫物資，隨著疫情趨緩，太晚開放就沒意義。

隨著阿拉伯聯合大公國解除轉機禁令，阿聯酋航空則宣布，自六月十五日起將新增飛往十六個城市，其中六月十七日起提供杜拜—台北每周三次的載客服務，這是自三月中停飛後首度復飛台北。

至於外國人何時能來台？指揮中心發言人莊人祥補充，研議針對疫情低風險國家的外籍商務客準備好三天內檢驗陰性報告可入境，相關放寬、國家名單，最快這一兩周內定案。

莊人祥說，目前持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經特別許可者可入境，但要居家檢疫十四天，加上自主健康管理七天，期間出現症狀，都要採檢。後續考慮放寬「商務履約證明」可持檢驗陰性證明入境，並研議縮短檢疫時間，例如五到十天經自費檢驗陰性，就可改列自主健康管理，從入境到自主健康期滿共廿一天。

另商務客入境後若十四天內就離境，也要自費檢驗確認陰性才可離開。莊人祥說，這時還在潛伏期，如感染能及早匡列接觸者，以免個案到其他國家被確診，台灣被冤枉為「病毒輸出國」。

但前疾管局副局長施文儀說，大部分商務人士入境兩三天就要走，如果開放無法令人「有感」，人還是不會來，建議應與其他國家建立互相認證機制。