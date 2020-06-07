國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情暫告一段落，430人解除隔離，僅剩6人還在隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內防疫正式解封，邊境繼續嚴管。

指揮中心也取消地方性的宗教遶境、大型集會活動的人數限制，強調做好戴口罩或維持社交距離的個人防疫工作，民眾可以走出戶外，展開防疫新生活。

從去年12月31日，台灣實施第一項新冠肺炎防疫措施以來，5個月多月經歷以下大事：

--12/31，對武漢直航班機實施登機檢疫。

--1/13，台灣派2名專家赴武漢市瞭解疫情。

--1/15。疾管署公告新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類傳染病。

--1/21，首例中國武漢境外移入個案。

--1/23，武漢封城，禁止武漢人入境，直航班機停飛。

--1/24，禁止醫療用口罩出口。

--1/31，徵用全國口罩工廠生產的醫療用口罩。

--2/2，全國高中以下學校延後至2月25日開學。

--2/3，全國大專院校延至2月25日後開學。

--2/6，中港澳人士全面限制入境。

--2/6，禁止國際郵輪靠泊。

--2/6，口罩實名制1.0上路。

--2/7，禁止14天內曾入境中國的外籍人士入境。

--2/10，兩岸航運僅留5直航航線，其餘海空運暫停。

--2/16，首例新冠肺炎死亡病例。

--2/25，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例三讀通過，啟動紓困措施。

--2/27，醫院醫事人員、社工一律禁止出國。

--2/27，苗栗縣通霄鎮拱天宮公告原定3/24出發的白沙屯媽祖進香暫緩，大甲鎮瀾宮宣布原訂3/19起駕的媽祖遶境活動延期

--2/29，國內爆發首起醫院群聚事件。

--3/12，口罩實名制2.0上路。

--3/17，高中以下學校師生全面禁止出國。

--3/18，台美聯合聲明展開新藥疫苗等6大合作。

--3/19，全面境管，外籍人士一律限制入境。

--3/19，首起新冠肺炎校園群聚，某國中全校停課兩週。

--，3/24全面禁止旅客登機來台轉機。

--3/27，原定4/18舉行109年全國中等學校運動會（全中運）決定延期。

--4/1，指揮中心發布社交距離指引。

--4/2，全面禁止到醫院、照護中心探病。

--4/9，成人口罩14天可買9片，兒童14天10片。

--4/10，全台酒店舞廳停止營業。

--4/12，職棒開幕戰，史上首度無觀眾閉門打球。

--4/18，海軍敦睦艦隊爆發群聚感染。

--4/22，口罩3.0上路，可至超商刷健保卡預購。

--4/21，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正，擴大紓困規模。

--4/28，中央流行疫情指揮中心成立100天。

--5/8，中職開放觀眾入場。

--5/22，陳時中率防疫團隊防疫旅遊，首發至墾丁。

--5/23，不限國別出國工作求學，即日起開放自費採檢。

--6/1，開放口罩內外銷販售。

--6/7，國內疫情告一段落，每日記者會也暫時畫下句點。