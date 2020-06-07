新冠肺炎抗疫總回顧 影響決策8事件

新冠肺炎延燒全球，從1月21日台灣出現首起病例，中央流行疫情指揮中心一次次面臨突襲，關關難過、關關過，到今天放心解封，民眾能接近正常生活，歷經8個重大事件影響決策。

1、登機檢疫 防疫視同作戰

去年12月，中國武漢傳出疑似冠狀病毒感染的不明肺炎案例，那時還沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）這個名詞，衛福部疾病管制署跨年夜獲得中方證實疫情，啟動登機檢疫，防範境外移入病例。隨後派人赴武漢實地探查疫情後，以電郵向世衛示警。

隨著疫情發展，開設中央流行疫情指揮中心，防疫團隊從加嚴邊境檢疫，防堵於境外，繼而拉起醫院防線，切斷院內感染，再擴大疫調追查零星案例源頭，撲滅星星之火，築起社區防火牆，防疫措施一層包著一層。

2、武漢封城 台胞身分註記包機返台

時間拉回到1月23日小年夜，凌晨2時天還沒亮，整座城市的人們還在睡夢中，武漢市疫情防控指揮部宣布上午10時起正式封城，公共運輸全面暫停、無特殊原因不得離開武漢，恐慌情緒一觸即發。

各國紛紛派出專機撤僑，台灣頻頻向陸方提出包機要求，卻未獲回應，數百名台灣民眾受困當地，甚至出現藥品短缺，幾經協調，總算在2月初傳來好消息，2月3日深夜出動首班包機，載回200多名台商返台。

考量疫區風險，指揮中心對湖北武漢台人進行身分註記，要求只能以包機形式返台，避免個別擅自回台成為防疫破口；建立下機後的消毒、發燒篩檢等作業流程，有症狀者通通由救護車送醫治療，其他由專車送往集中檢疫所，原則一人一室，專人提供三餐、垃圾按照感染性廢棄物高標準處理，建立起包機、集中檢疫模式。

3、口罩實名制 國家隊成軍預購再升級

在疫情期間，口罩、酒精、額溫槍等防疫物資十分搶手，行政院長蘇貞昌1月24日宣布管制醫療口罩輸出時，雖然指揮中心釋出防疫庫存，仍見民眾在超商排隊搶購，為解決口罩短缺，政府以公權力徵用口罩，並由經濟部協調廠商擴建口罩生產線，口罩國家隊成軍。

2月6日購買口罩實名制上路，民眾可在健保特約藥局及部分衛生所限量購買，之後進化為口罩實名制2.0及3.0，增加了網路通路、超商預購，口罩漸漸供應無虞，在6月1日開放內外銷自由買賣。

4、郵輪災難 三採陰解隔離防復陽

曾停泊基隆港的「鑽石公主號遊輪」傳出有20多名乘客確診，郵輪可能淪為病毒溫床，載著病毒散布世界各地，指揮中心於是在2月6日宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口。

但此時以基隆為母港的「寶瓶星號」正準備從日本外海返港基隆，船上1700多名台灣人，指揮中心強調一定會讓台灣人回來，但只要有1人確診新冠肺炎，必須全員留船隔離14天。

寶瓶星號返抵基隆港那天，指揮中心指揮官陳時中親自登船信心喊話，防疫團隊共對128名有發燒、中國旅遊史、旅遊史不明及外國人進行採檢，全船旅客歷經9小時等待，檢驗結果全數陰性，陳時中開心公布「這一仗我們打贏了」，全民信心大振。

郵輪事件看似落幕，卻傳出日本鑽石公主號乘客二次篩檢陰性出院後，又轉為陽性，國際間也頻頻出現「復陽」個案。由於病毒捉摸不定，為了避免復陽個案具傳染性，指揮中心依專家決議將解除隔離標準從二採陰性，升級為更嚴謹的三採陰性，將風險降到最低。

5、媽祖不遶境 大型活動停辦或延期

農曆3月媽祖遶境是宗教界一年一度的盛事，其中又以3月19日的大甲鎮瀾宮媽祖遶境規模最大，9天8夜將橫跨4縣市，每年吸引200萬人次參與，但當時國內出現零星社區感染，加上韓國教會爆發群聚感染的前車之鑑，醫師、專家、甚至陳時中都表態籲延期。

原本堅決要辦的大甲鎮瀾宮態度逐漸軟化，2月底宣布暫停媽祖遶境，指揮中心隨後也公布公眾集會指引，呼籲人潮密集活動應考慮延期，此後各種大大小小的宗教活動、馬拉松相繼自主停辦，讓台灣至今不曾因集會活動出現群聚感染。

6、歐美返台病例釀危機 入境一律檢疫

大型活動取消雖然降低群聚感染風險，但3月中旬疫情迅速延燒至歐美各國，在海外旅遊民眾、留學生返台避難潮雙重夾擊之下，台灣在短短7天內暴增79例境外移入病例。

為防漏網之魚成防疫破口，指揮中心3月18日宣布提高國境封關管制措施，限制外籍人士入境、所有入境民眾一律居家檢疫14天，此後境外移入病例總算逐漸獲得控制。

4月初，一架3月底剛從美國紐約飛往台灣的中華航空班機CI011傳出機上9名乘客確診，指揮中心發現大事不妙，隨即對全機旅客、機組員進行採檢，該班機共有12人確診，均為出現疑似症狀者，所幸空服員、機組員均無人確診。

外界注意到，在機上密閉空間工作的空服員恐成染疫高風險族群，國籍航空為了保護空服組員，不僅備有組員專用洗手間，也增添隔離衣、口罩、手套等防護裝備，指揮中心也宣布4月起，空服員執勤時須配戴外科口罩、護目裝備、防水隔離衣及防水手套。

7、女公關染疫 酒店舞廳難復業

此後國內疫情漸趨穩定，僅有零星本土病例，未料4月8日確診的30多歲家庭主婦，一夜間竟成了台北市酒店女公關，指揮中心考量娛樂場所無法落實社交距離，隔天火速宣布全台酒店、舞廳即日起無限期暫停營業。

疫調人員抽絲剝繭、層層追查相關接觸者，截至4月22日監測期滿，這名女公關的接觸者無人染疫，陳時中這才鬆了一口氣，宣布此案結案。但是各縣市卻為了酒店舞廳何時能恢復營業、如何落實社交距離與實名制或實聯制的防疫配套，爭議許久。

8、敦睦艦隊群聚 國軍亡羊補牢

4月18日正當疫情快速降溫，國內連續2天沒有新增確診個案時，竟傳出剛完成任務從友邦帛琉返台的海軍敦睦艦隊有3人染疫，全艦人員立即召回採檢並集中檢疫，當時全艦隊700多人的假期已邁入第2天，而且散布在全台各縣市，全台民眾頓時陷入恐慌情緒，也讓軍艦未落實通報、無檢驗能力等問題浮出檯面。

經艦上與陸上集中隔離檢疫、反覆檢驗抗體，指揮中心釐清個案全都集中在磐石艦上，專家研判病毒來自台灣，且艦上已出現4波感染。除36名病毒核酸檢驗陽性的確定病例，還有8名血清抗體陽性的極可能病例，耗時1個多月調查後，確定查無感染源，宣布結案。

為防磐石艦群聚事件重演，國防部已採購17套小型PCR檢測儀，優先部署在執行長期偵巡任務的船艦、外離島，以及6所作戰區醫院，實施早期採檢及初步診斷，以利及時通報應處。