台灣疫情為什麼沒大爆炸？公衛手段及好運氣

台灣通過新冠肺炎期中考，今天進入防疫新階段，過去4個多月二度遭遇本土不明來源群聚陸續冒出、歐美境外移入壓境，幸而仰賴洗手戴口罩、隔離疫調等公衛檢疫手段，以及一點好運氣，沒有封城就化解大爆發危機，堪稱奇蹟。

台灣的第1個病例是從湖北省武漢返台的女台商，確診時間是在1月21日。然而，早在跨年之夜，就已超前部署，第一個防疫措施是對武漢直航班機採取登機檢疫，1月20日開設中央流行疫情指揮中心，整備物資人力，此後邊境檢疫加嚴，社區防疫逐步開展。

從首例案個至今139天，全台累計443例，其中352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊群聚案例。另有9例是缺乏PCR核酸檢測證據，而是經血清抗體檢出陽性而發現的極可能病例，包含敦睦艦隊8人及追蹤白牌計程車司機感染源時的1名台商。

社區感染與歐美移入 化解二波亂流

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳6日統整病例分析，1、2月大部分都是零星個案，每日新增數不會超過5人；一直到3月17日起，境外移入以每天2位數的增幅大量湧入，最高曾一天新增30餘例。

隨著台灣國境封關、加強民眾入境檢疫後，境外移入壓力才減輕，4月18日又遇上敦睦艦隊群聚案。經血清抗體證明，敦睦艦案感染源來自台灣，只是源頭不明。在敦睦艦隊疫情後，台灣僅有零星境外移入。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成告訴中央社記者，台灣疫情相較於國際，有幾個特色，包含確診人數少、又以境外移入多，本土個案不多，不明感染源的案例僅11例，疫情可透過明確疫調和檢疫控制下來。醫療體系超前整備，死亡率也比國外低很多。

以新冠肺炎基本傳染數（R0值）約3來估算，每一人可以傳染給3人；台大醫院小兒科主治醫師李秉穎也曾說，台灣有11個不明感染源的本土個案，疫情傳播停留在親近人而沒有擴散，是一個「奇蹟」。

醫療整備科技輔助 公衛手段阻斷疫情

「奇蹟」如何發生，指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者採訪時表示，不可否認，台灣運氣不錯，加上從疫情剛萌芽就執行登機檢疫、居家隔離檢疫、勤洗手戴口罩等衛教宣導，透過傳統公衛手段阻斷疾病傳播鏈，加上科技輔助，讓檢疫管理更符合實務所需。

回想防疫過程最棘手的時刻，莊人祥說，已故的白牌計程車司機是台灣首例沒有旅遊史、找不到感染源，後來社區又陸續冒出不明感染源個案，追得很辛苦；加上3月中過後境外移入陸續增加，又沒辦法一舉對歐美封關，病例急遽增加，壓力最大。

台灣與疫情嚴重的中國僅一海之隔，民眾交通互動頻繁，國外專家曾唱衰台灣將災情慘重。而今，全球疫情還看不到盡頭，台灣已連續56天沒有本土個案，社區安全、國內逐步解封，今天展開防疫新生活。

台灣防疫成績，一方面是全民素質，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情慘痛教訓之後，絕大多數民眾有認知、並能配合防疫；另一方面，防疫團隊尊重專業，「知錯能改」、「快速應變」可能也是關鍵。

莊人祥表示，防疫過程中雖有遇到亂流，也曾有小錯誤，但很快就因應補破洞。如當時歐美境外移入多，檢疫一開始不周全，發現問題後立刻回溯採檢、要求居家檢疫。

又例如，從邊境到社區的檢疫，一開始難免因人數眾多、難免流程混亂，後來逐步修正，導入入境檢疫系統、電子圍籬等，讓管理更順暢。

全民配合防疫 有待疫苗藥物提高群體免疫

指揮中心也為了了解社區感染狀況，回溯篩檢通報流感併發重症但檢驗為陰性且有不明原因肺炎者，也透過這種方法，找到白牌計程車司機個案；另外也針對醫護等高風險對象擴大篩檢，消除外界對不普篩的質疑。

國際疫情還在往上走，截至6日，全球確診超過670萬例，死亡將近40萬人。台灣安全挺過第一波考驗，但也有些人擔心，台灣個案少，秋冬可能又有新冠肺炎，未來若疫情大爆發，缺少群體保護力。

莊人祥表示，若要達到群體保護力，曾感染者必須達到55%，目前全球疫情最嚴重的美國、西班牙，抗體檢測的結果也頂多10%至20%，全球沒有任何一個國家達得到群體免疫。

他認為，台灣無須為了增加群體免疫，讓民眾陷於染病風險，甚至造成醫療崩潰的窘境。寄望疫苗和抗病毒藥物，才是解方。

台灣確診的443例中，男女比例相當，年齡中位數為32歲，最年幼者4歲、最年長者88歲，年紀大於60歲共有60人，佔約14%。

在352例境外移入裡，來源國以美國（92）、英國（72）、法國（25）、西班牙（20）、土耳其（17）排名前五。也因此台灣確診個案年齡分布，以較常出國遊學、旅遊的年輕人居多（20至29歲）。

死亡的7名個案中，有5人年齡高於50歲，2人為40餘歲。除了一名40餘歲死者沒有慢性病外，其餘死者都有慢性疾病，如肝炎、糖尿病、高血壓、洗腎、癌症病史、心臟疾病等。

新冠肺炎症狀相當多樣性，以台灣整體個案分析，有超過5成都會咳嗽，超過4成發燒、約25%鼻塞/流鼻水、近2成嗅覺異常或喪失、超過1成會味覺異常或喪失。但在敦睦群聚案中則觀察到，除了11人沒症狀，超過6成有嗅覺異常，其次是超過4成會咳嗽，僅24%曾發燒。