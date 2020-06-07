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衛福部總柴是真的 與陳時中合拍影片引討論

中央社 / 台北7日電
陳時中與衛生福利部臉書粉絲專頁小編的愛犬「總柴」。圖／翻攝自衛福部臉書
陳時中與衛生福利部臉書粉絲專頁小編的愛犬「總柴」。圖／翻攝自衛福部臉書

鼓勵民眾響應防疫新生活運動，疫情指揮中心指揮官陳時中與衛福部狗明星「總柴」拍影片，呼籲勤洗手、保持社交距離。陳時中與總柴互動，引起網友熱烈討論，原來總柴是真的狗。

中央流行疫情指揮中心截至今天為止，成立已140天，總共開了164場記者會。隨新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，國內防疫解封，記者會也將從每天舉辦改為一週一次，每天牽動民眾情緒的記者會暫時劃下休止符。

下午例行記者會結束後，指揮中心播放一支陳時中與衛生福利部臉書粉絲專頁小編的愛犬「總柴」合拍的影片。陳時中當場還自嘲，大家都注意狗，沒注意人。

影片中，陳時中抱著總柴，呼籲民眾一起響應防疫新生活，落實4做法，肥皂勤洗手、保持社交安全距離、打噴嚏摀口鼻、正向防疫。

陳時中說，總柴是衛福部小編的狗，非常乖。

過去衛福部粉專貼文屢次以總柴當主角，不少網友在衛福部粉專驚呼：「咦？原來總柴是真的狗狗！！！我還以為是布偶」「會動的總柴出現了」「總柴是一隻真的狗，我一直以為只是圖樣而已，總柴太帥了。」

新冠肺炎 COVID-19

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