千人以下宗教遶境解封 當地可實聯就能辦

今天開始台灣境內防疫解封，高雄旗山天后宮將在7月中舉辦遶境。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，宗教遶境規模可在千人以下，且舉辦地在當地，有助實聯掌握狀況。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣已連續56天（8週）沒有本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，國內防疫正式解封，但邊境仍要嚴管。

有媒體提問，高雄旗山天后宮7月將辦遶境活動。副指揮官陳宗彥表示，從今天開始，遶境活動在1000人以下規模可舉辦，旗山天后宮遶境就在旗山當地，陣頭和神轎也都從當地來，原則沒有禁止，且參與民眾採報名制，都可以聯絡到相關的人士。

陳宗彥說，有建議旗山天后宮，每天遶境的人數以1000人為原則，也比較好掌握實際參與人數。其他地方的宗教遶境，原則上沒有規定要事先報名，但希望參與人數在千人以下，且辦在當地。

也有媒體提到，旅遊業者希望快點開放邊境，可賺外國人的錢。指揮官陳時中則說，開放邊境除了擔心台灣民眾到國外可能染疫，也怕外國人帶病進來，國際旅遊順序會排在比較後面；現在是國內旅遊業擴大內需的好時機，內需也是非常重要的經濟活動。

至於後續疫情，陳時中說，嚴陣以待，指揮中心持續有相關監測，至少8成人做好個人防護，台灣就安全。