搭大眾運輸「戴口罩」規定鬆綁 網點關鍵問題：可否拒載？

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，日前交通部宣布自明（7）日起，鬆綁疫情管制措施。民眾在搭乘大眾運輸工具時，若能維持安全社交距離，即能拿下口罩。消息傳至網路論壇PTT後，引發網友一陣議論，認為此項政策可能會引起糾紛。不過，仍有民眾認為，台灣已多日無本土感染，不需強迫大眾戴口罩，「想戴就戴、不想戴就不要戴」。

因應新冠肺炎疫情，交通部原於今年4月起要求民眾，在搭乘雙鐵、捷運、公車等大眾交通運輸工具時，必須戴上口罩，過去也曾發生多起民眾不願配合戴口罩，遭保全勸離的狀況發生。隨著疫情逐漸趨緩，交通部也放寬防疫規定，台北市副市長黃珊珊昨（5）日宣布北市與中央同步，7日起維持進站、上車時量體溫、戴口罩等措施，但上車後若能保持社交距離，相鄰旅客有戴口罩或有適當的阻隔措施，就能不戴口罩。

對此，網友們紛紛直呼，「大眾運輸是要怎麼維持社交距離？」不少人就表示，「捷運很難保持距離，常搭北捷會知道，還是乖乖戴口罩」、「可能離峰時段搭捷運才能免戴口罩」、「上下班尖峰還是得戴的意思？因為無法維持社交距離」。認為此政策「有宣佈跟沒宣佈一樣」、「要戴就要戴不戴就不戴，不要模稜兩可」、「這種要就要、不要就不要，不然會有糾紛」；但也有民眾認為，「想戴就戴、不想戴就不要戴，一直0確診為什麼要強迫大家」。

有民眾也點出關鍵問題，「如果沒有保持社交距離是否要開罰？司機是否可以拒載？」、「一定會有奧客因口罩問題，跟司機或服務人員起爭執」、「沒社交距離又沒罰則，也難抓」。