快訊

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地8分46秒表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中遊覽嘉義大讚人情味 仍親主持下午2時記者會

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心近來推動防疫新生活運動，指揮官陳時中全台走透透，親身示範在個人防護措施作好的前提下可盡情於國內旅遊。他昨天與今天兩天走訪嘉義縣，大讚嘉義人情味濃，物產豐富，阿里山高山茶好喝，來嘉吃睡休閒很好。

陳時中今天上午遊覽全台最長、海拔最高的景觀吊橋「太平雲梯」，登梯後逛至藝文氣息濃厚的太平老街，受到當地民眾與商家歡迎。稍晚將返抵台北主持新冠肺炎例行記者會。

指揮中心今天同樣於下午2時召開記者會，暫訂由疫情監測組（疾管署）出席，說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。

隨著國內本土疫情趨緩，這樣的例行記者會今天已是倒數第二場，明天為最終回，記者會召開頻率將於下周一起縮減為一周一次。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中登太平雲梯前 突遭1名醫事法判刑男子攔路陳情

影／陳時中人氣太高！嘉義文化路夜市人潮擠爆

影／陳時中前往嘉義文化路夜市 民眾為之瘋狂

影／陳時中夜遊故宮南院 小朋友送卡片「防疫五月天」

相關新聞

陳時中遊覽嘉義大讚人情味 仍親主持下午2時記者會

中央流行疫情指揮中心近來推動防疫新生活運動，指揮官陳時中全台走透透，親身示範在個人防護措施作好的前提下可盡情於國內旅遊。...

北北基桃捷運、公車 2條件免戴口罩

因應明天大解封，北北基宜桃明起實施，進車站閘門、上公車時仍要先戴口罩、量體溫，進站或上車後若可維持社交距離或適當阻隔設施...

全台明起大解封 國旅大爆發

隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，民眾進入防疫新生活，各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，搭乘大眾運輸的限制也逐漸...

看到難言之隱 疫調！追臉書打卡、靠親友爆料

我國新冠肺炎疫情漸趨緩和，回顧過去幾個月，曾面對新增案例短時間飆升，如何防堵疫情進一步擴散，全仰賴第一線疫調人員及防疫醫...

全台僅27名防疫醫師 急募新血

六月七日大解封在即，但解禁不代表不會再有感染，若邊境進一步開放，可能重新出現疫情，後疫情時代考驗國內公共衛生架構，其中充...

後新冠時代企業求生術／老戲院「虛擬抗疫」 首輪票只賣60元

先前在疫情籠罩下，民眾鮮少上電影院，西門町的老牌戲院樂聲，已開始嘗試「虛擬電影院」，將影片從西門町搬到民眾身邊，讓消費者...

國旅熱…墾丁住房逾8成 高中以下暑假免費玩遊樂園

解封在即，國旅出現「大爆發」跡象，觀光景點訂房率大增，台東訂房率不斷增加，屏東墾丁接下來的周末核心區住房率都逾八成，端節...

影／陳時中人氣太高！嘉義文化路夜市人潮擠爆

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚來到嘉義市文化路夜市，受到民眾熱烈歡迎，大批民眾和攤販爭相拍照、簽名，還有人尖叫「我...

移工集中在營區檢疫高市府不知 指揮中心晚間急澄清

高雄市議會衛環委員會第二召集人宋立彬今午偕國民黨籍議員李雅靜、邱于軒、李雅芬、陳玫娟及陳若翠等人開記者會，指中央在未告知...

台波首次載客直航 118位我留學生將搭包機7日返國

波蘭台北辦事處今天表示，在波蘭航空的協助下，超過百位台灣人7日將從波蘭返抵台灣；波蘭辦事處表示，這是波蘭和台灣之間的史上...

開放轉機時間點出爐 指揮中心：社區穩定安全

指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，請民航局及機場公司針對轉機客做動線詳細規劃，但要等到社區都很穩定安全後，才會研議討論何時...

太熱？拍照想露臉？ 陳時中親示範「梅花隊形」脫口罩

天氣越來越熱，口罩悶熱感令人難受，但其實最讓人想脫口罩的時機，是拍美照卻只能遮半臉，隨國內疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中...

熱門新聞

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

許淑華雪中送炭 6日陪韓國瑜面對高雄市民的決定

看到這景象 綠委：韓國瑜「挫勒蛋阿」

昨晚睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

拋出震撼彈... 王金平：辜寬敏勸我組新政黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。