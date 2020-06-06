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陳時中遊覽嘉義大讚人情味 仍親主持下午2時記者會
中央流行疫情指揮中心近來推動防疫新生活運動，指揮官陳時中全台走透透，親身示範在個人防護措施作好的前提下可盡情於國內旅遊。他昨天與今天兩天走訪嘉義縣，大讚嘉義人情味濃，物產豐富，阿里山高山茶好喝，來嘉吃睡休閒很好。
陳時中今天上午遊覽全台最長、海拔最高的景觀吊橋「太平雲梯」，登梯後逛至藝文氣息濃厚的太平老街，受到當地民眾與商家歡迎。稍晚將返抵台北主持新冠肺炎例行記者會。
指揮中心今天同樣於下午2時召開記者會，暫訂由疫情監測組（疾管署）出席，說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。
隨著國內本土疫情趨緩，這樣的例行記者會今天已是倒數第二場，明天為最終回，記者會召開頻率將於下周一起縮減為一周一次。
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