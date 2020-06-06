全台明起大解封 國旅大爆發

隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，民眾進入防疫新生活，各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，搭乘大眾運輸的限制也逐漸解除，台鐵、高鐵公司恢復車內推車販售便當。此外，國內旅遊也大爆發，因疫情延期調整的宗教活動、服務，也將陸續恢復運作。

六月七日解禁後，餐廳仍要加設隔板，桌椅區仍要維持距離，但不會再限制餐廳內顧客人數，包含婚宴原先最多二五○人、每桌八人也放寬，只要能做好社交距離、落實實聯制，皆不再限制人數。

此外，在電影院、雙鐵、捷運上只要保持社交距離即可脫下口罩，雙鐵也可販售自由座和有限量賣站票，座位不需梅花座，還可自由飲食，職棒不再限制入場人數，解禁後的措施將交由各主管機構做決策。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情持續穩定，社區相較安全，但民眾仍不可忽略「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」的重要性；陳時中昨天記者會笑說，「這段話每天都講好像念經一樣，每天都要講」，但防疫新生活非常重要，盼建立防線，讓疫情控制得更好。

台鐵、高鐵自明起恢復車內推車販售便當等；台鐵新自強號（太魯閣、普悠瑪）恢復連假發售站票，每列次最多一百廿張，端午節就適用。高鐵說，目前訂票仍為「類梅花座」配位邏輯，但當車上旅客較多時，就會出現鄰座有其他旅客情況。

雙鐵及台北捷運都表示，明起，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，不過進站、上車後，若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩。搭乘雙鐵的民眾，同樣在車上若能維持社交距離，或鄰座旅客有配戴口罩，可於列車上飲食。

台鐵明天重啟車上販售台鐵便當等包裝完整的商品，高鐵則開始有列車推車販售及車上自動販賣機服務，商務車廂恢復供應熱飲與書報雜誌，高鐵各車站內的生飲台形式飲水機也同步開放使用。

國立故宮博物院則宣布，今天起取消進場人數控管，民眾也無須戴口罩入內觀展，但將視展場擁擠程度適度疏導遊客，以維持社交距離，雖然未硬性規範觀眾戴口罩才能進場，但仍然維持量體溫及酒精消毒措施，故宮南北院都適用。

今年因疫情而暫停的媽祖遶境等宗教活動，各地廟宇都陸續規畫舉行時間，目前已有部分廟宇訂七月中旬展開遶境。