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看到難言之隱 疫調！追臉書打卡、靠親友爆料

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎／台北報導
疾管署防疫醫師陳孟妤說，擔任防疫醫師最有趣之處，是與病毒競爭時間。 記者季相儒／攝影
疾管署防疫醫師陳孟妤說，擔任防疫醫師最有趣之處，是與病毒競爭時間。 記者季相儒／攝影

我國新冠肺炎疫情漸趨緩和，回顧過去幾個月，曾面對新增案例短時間飆升，如何防堵疫情進一步擴散，全仰賴第一線疫調人員及防疫醫師，與傳染病賽跑的日子中，防疫醫師們遇過熱心親友協助疫調，也看到難言之隱者的的背後故事。

拿著厚厚的資料，撥打一通又一通的電話，疾管署台北區管制中心助理研究員鐘友偌說，回憶過往的足跡，相信是每位確診患者或是接觸者最痛苦的一件事，幫助回憶過往足跡，千萬不能用「數字」，問幾月幾日做了什麼事，否則，得到的回應幾乎都是「我忘了」，改以周一或清明節作為回憶依據，幾乎都能得到清晰的答案。

靠著科技、熱心民眾、自拍打卡、警政系統等交叉比對，讓確診者足跡浮現，每起個案疫調至少一周起跳，有時複雜的案例得花更多時間。

防疫醫師蘇家彬說，曾請民眾把所有自拍打卡點，統統舉列，個案熱心的親友不藏私的爆料也是疫調的助攻手。鐘友偌說，她認為此次難度最高疫調是澳洲音樂家，確診時人已在國外，聯繫難度大幅提升，但媒體報導後，靠熱心民眾湧進一九二二，提供訊息才能快速匡列居家隔離民眾。

但仍有少數個案有難言之隱，陳孟妤說，社會常會批判他們是隱匿，事實上每個不誠實的背後都有故事，多牽涉到不為人知的隱私，沒有人願意生病也沒有人願意讓身旁的人受傷，面對不誠實的個案，疫調人員盡可能站在他們的角度思考，讓他們理解疾病，除非太頑固才有可能烙下「重罰」的恐嚇。

陳孟妤笑說，這次疫情最痛苦應該是記者會時間，疫情初期人心慌慌，指揮中心快速揭露資訊讓民眾安心，但初期制度不全，某次才剛抵達辦公室就被告知一小時後要開記者會，她說，有時個案前一秒才接到確診通知，下一秒就宣布有新個案，常有案例跑來問：「剛剛電視說的個案是我嗎？」

陳孟妤說，不只是新冠肺炎，許多傳染病都需要「疫調」能力，每種疾病的難度都不同，登革熱潛伏期長，要追到感染源比新冠肺炎還難，不過防疫醫師吸引人的就是像面對這次新冠肺炎一樣，能透過不同資訊抽絲剝繭，可透過自身能力，更看透疾病真面目。

新冠肺炎 COVID-19 醫師 疫情 傳染病 登革熱

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