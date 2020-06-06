全台僅27名防疫醫師 急募新血

六月七日大解封在即，但解禁不代表不會再有感染，若邊境進一步開放，可能重新出現疫情，後疫情時代考驗國內公共衛生架構，其中充足防疫醫師人力、精準疫調，是早期控制疫情關鍵，但全國僅由廿七名防疫醫師守護兩千三百萬人健康，年年放出召募消息，卻遲遲甄選不到新血。

疾管署防疫醫師編制卅五名，但現員僅廿七名，疾管署副署長莊人祥說，每年召募一至兩名，雖然年年有醫師應徵，但防疫醫師重視人格特質、資歷門檻高，需長期接觸公衛訓練，加上應試者也可能在面試過程發覺理想跟現實不一，打退堂鼓，近兩年甄選結果持續「掛蛋」。

台灣防疫醫師長期未編充足，一手打造防疫醫師制度的前疾管局局長蘇益仁特別有感，蘇益仁在ＳＡＲＳ後赴美學習，回國後親自打造同時具感染科醫師、公衛及流行病學背景的「防疫醫師」，但專業的防疫醫師卻常年不受重用、定位不明，導致職業缺乏吸引力，招不到人才。

蘇益仁進一步說明，過去沒有防疫醫師的時候，防疫決策依賴外部專家，有防疫醫師制度後，決策機制不變，防疫醫師只能坐在後面當第二線，去執行這些專家意見。「新冠肺炎疫情後，防疫醫師定位不可不改，否則不僅招不到新人，恐連人才都留不住。」

新冠肺炎發生至今五個月，對民眾而言，「防疫醫師」這個名詞從陌生到朗朗上口，防疫醫師的任務包羅萬象，時間回到今年初，疾管署防疫醫師陳婉青說，兩名防疫醫師親赴武漢取得一手資料，更親耳聽到始終不願證實病毒傳播力的陸方官員說出「病毒具人傳人可能性」。

防疫醫師最廣為人知的工作就是赴第一線參與疫情調查與防治，疾管署防疫醫師蘇家彬說，執行疫調最困難的是突破心防，印象深刻是國內首例死亡個案白牌車司機（案十九），他到場時，白牌車司機已過世，家屬正因親人離世沮喪，「但為了解狀況需不斷提問，心中滿滿不捨。」

防疫醫師負責跟大眾溝通，也包含拍攝防疫大作戰衛教影片，蘇家彬笑說，防疫醫師其實並不喜歡常上電視、被人記住長相，因為防疫大作戰衛教影片，在新冠肺炎疫情期間，多次因公到醫院，還被誤以為院內出現確診個案，解釋大半天。