北榮新竹分院成立實驗室 精準檢驗新冠肺炎病毒

台北榮民總醫院新竹分院的「嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗實驗室」今天啟用，院長彭家勛說，實驗室能快速檢測新冠肺炎等病毒，也能因應其它嚴重傳染病的檢驗，提供精準診斷。

北榮新竹分院指出，今天成立的「嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗實驗室」為全國首批通過衛生福利部疾病管制署認證的地區醫院，其中建置的P2負壓分子生物實驗室，能快速檢測例如SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）等病毒。

彭家勛說，台灣受疫情的衝擊中，雖打了一場漂亮的首役，但在預防潛在感染擴散風險，並提升篩檢能力的普遍化及準確性，也是台灣目前防疫工作上重要的課題。

彭家勛說，未來，實驗室將配合衛福部疾病管制署政策，提供民眾自費篩檢，若竹科地區有廠商有需求，也可簽約篩檢，守護民眾的健康。

北榮新竹分院病理檢驗科主任楊婉華說，P2負壓分子生物實驗室除能快速診斷SARS、新冠肺炎等病毒，若未來發生其它嚴重傳染病時，也可及時且快速加入檢驗行列，提供精準診斷。此外，也可做為發展精準醫學準備，例如遺傳疾病基因等檢測。

新竹縣衛生局長殷東成表示，透過此檢驗實驗室，能將篩檢時間減短，提升效率，也可讓民眾能盡快接受治療。