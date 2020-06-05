竹縣溪南地區第一座 北榮新竹分院成立新冠肺炎篩檢室

台北榮民總醫院新竹分院積極投入新冠肺炎檢測工作，今天成立「嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗實驗室」，未來將配合衛生福利部疾病管制署政策，提供民眾自費篩檢，若竹科地區有廠商有需求，也可配合簽約篩檢，守護民眾健康。

竹縣衛生局長殷東成指出，以往新冠肺炎檢體送驗，須將檢體送往北部，3至5天才知道結果。如今中醫大新竹附醫在溪北，北榮新竹分院在溪南，先後成立「P2負壓分子生物實驗室」，在後疫情階段將能提升新竹縣篩檢普及率，北榮新竹分院開放民眾自費篩檢，報疾管核定後就能開設門診。

北榮新竹分院院長彭家勛指出，在新冠肺炎還未開發疫苗和有效治療藥物前，提升篩選能力的普遍化及準確性，是目前防疫的重要課題。