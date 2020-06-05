竹縣溪南地區第一座 北榮新竹分院成立新冠肺炎篩檢室
台北榮民總醫院新竹分院積極投入新冠肺炎檢測工作，今天成立「嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗實驗室」，未來將配合衛生福利部疾病管制署政策，提供民眾自費篩檢，若竹科地區有廠商有需求，也可配合簽約篩檢，守護民眾健康。
竹縣衛生局長殷東成指出，以往新冠肺炎檢體送驗，須將檢體送往北部，3至5天才知道結果。如今中醫大新竹附醫在溪北，北榮新竹分院在溪南，先後成立「P2負壓分子生物實驗室」，在後疫情階段將能提升新竹縣篩檢普及率，北榮新竹分院開放民眾自費篩檢，報疾管核定後就能開設門診。
北榮新竹分院院長彭家勛指出，在新冠肺炎還未開發疫苗和有效治療藥物前，提升篩選能力的普遍化及準確性，是目前防疫的重要課題。
病理檢驗科主任楊婉華說，該實驗室在短短1個月內一切從零開始，建置軟、硬體及人員訓練，成為全國榮分院第1家通過CDC認證的實驗室。除可快速診斷SARS、新冠肺炎等病毒外，同時能應用在「精準醫療」、肺炎、愛滋病及基因檢測等實驗，若未來發生其它嚴重傳染病時，也可快速加入檢驗的行列，提供精準的診斷。
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