開放無國籍子女返台 陳時中：不站第一線

針對台北市長夫人陳珮琪呼籲政府應開放無台灣國籍的陸配子女返國，陳時中4日引述國際兒權公約表示，「不是說完全不要，只是我們不該適合到第一線去。」他嘆說，公共政策可受公評，但多少都會傷害到他人，「我身上也掛滿箭靶，歡迎大家來射。」

不站第一線

疫情中心指揮官陳時中4日宣佈連續第3天零確診。針對台北市長夫人陳珮琪3日在臉書上指控他說出「小明自己選擇的國籍，現在父母就要承擔」，是煽動人民情感，並呼籲政府應該要積極接應及關心無國籍的陸配子女。陳時中4日引述引述國際兒權公約表示，「根據規定，不應該由台灣第一個介入。」

他指出，第一順位是父母，再來是所在地國家，接著要等父母沒辦法求助當地兒童保護團體，「法律上關係我們是屬於『其他』，所以我不是說完全不要，是先後順序上我們不會站在第一線。」陳時中嘆說，公共政策是可以受公評的，不管是見解或方式不同，多少都會傷害到他人，「我身上也掛滿箭靶，歡迎大家來射。」

針對大眾運輸是否能在7日如期放寬戴口罩的規定？陳時中話說得迂迴，表示捷運站裡面很難維持社交距離，大家都應該在入口處把口罩備好，「有時候尖峰是一定要戴，離峰比較寬闊，能保持社交距離就不用戴。」關於醫護人員的旅遊禁令，陳時中表示，會在30日進一步宣佈，「目前為止禁令還是一樣。」

境外開放問題多

而許多境外生表示，希望教育部儘快開放讓他們返台讀書，陳時中表示：「境外學生要來台灣，教育部會去評估必要性，我也沒有說不要或怎樣，國際疫情跟檢疫量能列為很大考量。」至於長榮航空是否即將復航？他說，「先以機上的安全為原則，再來是必要性，最後才會考量航空公司的營運需求。」

媒體提問，日本開放邊境原則第二點有提到，「需要互惠才會向其他國家開放。」台灣是否考慮主動鬆綁，陳時中強調：「不是說大家互惠，你全開我這邊也全開，每個國家有每個國家的標準，對他們的人民都有責任存在。」他補充，確保社區安全後，會根據需要來鬆綁重要的經貿往來。

【更多精采內容，詳見 】