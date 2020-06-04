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直播／今再+0！已連53天無本土案例 428人解除隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，國內無新增病例，昨(3)日新增189例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,871例(含71,914例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

為因應新冠肺炎疫情，今日疫情記者會於下午2時召開，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

截至昨天國內連52天零本土確診。其中國內確診人數累積443例，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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