直播／今再+0！已連53天無本土案例 428人解除隔離

新冠肺炎疫情趨緩，各國基於經濟發展考量，陸續解封，但防疫優等生的台灣卻未被各國列入開放名單。陳時中昨天分析，解封考量很多，第1是疫情，第2是平等互惠互信原則，最後一個是政治因素，「我相信最後一個因素大於前面兩個因素」。

2020-06-04 06:00