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直播／今再+0！已連53天無本土案例 428人解除隔離
中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，國內無新增病例，昨(3)日新增189例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,871例(含71,914例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
為因應新冠肺炎疫情，今日疫情記者會於下午2時召開，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。
截至昨天國內連52天零本土確診。其中國內確診人數累積443例，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
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