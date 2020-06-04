日本、紐澳首波解封未納台灣，「台灣人太愛造訪」可能也是原因？

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商業周刊 / 謝佩如、游羽棠／商業周刊
外交部長吳釗燮（左）與美國在台協會（AIT）酈英傑處長（右），共同為在捐贈美國口罩紙箱貼上「Taiwan can help」之貼紙。 (來源：外交部)
外交部長吳釗燮（左）與美國在台協會（AIT）酈英傑處長（右），共同為在捐贈美國口罩紙箱貼上「Taiwan can help」之貼紙。 (來源：外交部)

摘要

1.台灣在這次疫情中，成為多國政要口中防疫典範，卻沒被納入日本、紐澳首波開放名單。

2.除了政治因素，攤開日本入境人數、對外投資資料，可以看出除了政治因素外的端倪。

3.指揮中心重申普篩無必要性，但缺乏疫苗、普篩卻可能是各國的檢視成績單嗎？

隨著疫情逐漸趨緩，多國開始考慮鬆綁入境管制，不過，日本、紐西蘭澳洲希臘都沒有將台灣列入首批解封名單，引發新一輪論戰。

明明，「Taiwan」這幾個字短短3個月內，成為多國政要口中防疫典範，甚至登上《CNN》、《彭博》、《時代雜誌》、日本《每日新聞》等各國媒體頭條，為什麼國際公認的防疫優等生，卻沒被納入各國首波開放名單？

除了政治，攤開日本入境人數...「太愛造訪」也可能是考量

不諱言，眾多因素中，最直觀的是政治。

「如果日本要開放台灣的話，勢必一定要（一起）開放中國，不可能只開放台灣，」前疾管局長蘇益仁表示，日本已是相對了解台灣疫情的國家，卻仍未將我國納入首波開放名單，由此可見，政治，仍是主要考量。

台灣民主基金會副執行長顏建發表示，各國解封規範常是由公衛組織決定，習慣從WHO、WHA會員國盤點解封對象，由於台灣並非成員國，可能因此遭漠視，同時，日本官僚體制作風較保守，很可能會避免得罪中國。

不過，多國未納入台灣，政治不是唯一因素。「太愛造訪」，反而也可能讓該國考量自身控管量能後，不一定納入首批解封國家。

「你去細看日本首波開放的國家是哪些，它也沒有去開放香港、南韓，」台灣國際法學會副秘書長林廷輝評估，日本採逐步解封，第一波，是優先解封風險較低、且未來入境人數較少的國家。

根據2019年日本入境人數資料，目前未被納入首波解封清單的南韓為558萬人次、台灣490萬人次、香港則為229萬人次，分別高踞日本入境人數的第一、三、四名，是預計首波開放交流的泰國、越南及紐澳入境人數的2至7倍。

「台灣到日本一年有400多萬人，怎麼管？我們控管他們輕鬆，但（日本）控管我們（入境）就相對困難，」林廷輝表示，邊境解封不會單純以互惠為準則，如果其中機制沒處理好，雖然台灣疫情相對安全，但大量的入境人數也會造成防疫負擔。

台灣有無納入他國首波名單，無關防疫成績

同時，台灣是否為該國重要的商貿夥伴 ，也可能成為是否優先鬆綁的考量。

攤開日本統計局2019年對外投資統計，日本在外國直接投資總額約為2,486億美元，列在首波解封清單的泰國就佔2.6%、越南佔1% 、紐澳合計佔4.6%，而台灣則僅佔0.53%。且日本貿易振興機構（JETRO）數據顯示，多達七成的日本企業打算擴大對越南的投資，而日本在泰國的投資也連續蟬聯外資最大來源國家。

此外，除了入境人數、商務考量，台灣是否與該國直航也是原因之一。像希臘首波鬆綁未納入台灣，理由為沒有直航班機，轉機可能會增加感染風險。

綜觀上述原因，台灣有無納入他國首波名單，其實很可能跟各國是否肯定台灣防疫成績無關。

一位熟悉外交事務的人士也透露，相較於越南、泰國、紐西蘭和澳洲積極向各國要求開放、交流，台灣目前主軸仍在防疫，不若前述各國積極與他國要求交流開放，也是台灣可能未被他國納入首批解封清單的原因。

普篩、疫苗可能是各國檢視的「成績單」

最後，即使台灣防疫成績讓世界有目共睹，但缺乏一張「科學成績單」，也可能成為他國不解封台灣的說辭。

雖然指揮中心多次表示，普篩仍可能出現偽陽性、偽陰性，不能找到有確診病患，且若以經濟角度試算，快篩台灣2,300萬人需花費46億元，不只浪費公帑及有限的醫療人力資源，也不符效益。

但普篩在部分公衛專家眼裡，卻可能成為國際拿來攻擊台灣的阿基里斯腱。

蘇益仁表示，就算零確診，但篩檢範圍不夠大，也可能成為其他國家第一時間不開放台灣交流的說辭。他建議，常被國際孤立、政治干擾的台灣，更需拿出一張科學成績單，將他國找碴的風險降到最低，「很多地方你不知道他們會怎麼樣去檢視。」

針對台灣的篩檢狀況，是否可能成為國際反對解封理由？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥重申，並沒有一個國家進行「普篩」，且台灣在最具公衛領先地位的霍普金斯學院網站，防疫成績名列前茅。「我們已經篩七萬人份了啊，就（確診）442個，它們（韓國）篩幾萬人份，有幾個（確診病例）？除起來我們（篩檢）量還比它高。」重申台灣不需擴大篩檢的立場。

防疫的亮麗表現確實讓國際看到台灣，不過如同衛福部長陳時中接受商周專訪時所言 「（防疫這樣的事情）一、兩年很快就過去了」，台灣如何在國際有目共睹下打開外交大門、突破國際封鎖，恐怕仍需要滴水穿石，持續累積成果。

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新冠肺炎 COVID-19 疫苗 口罩 日本 紐西蘭 希臘 澳洲 陳時中

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