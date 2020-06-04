批外交部努力不足 藍：要他國解封 我也須釋善意

疫情趨緩，希臘、日本等國考慮鬆綁入境管制，但開放清單卻不見台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為「政治因素」大於防疫能力考量。國民黨立法院黨團直言外交部努力不足，綠營則認為是外交對等考量。

國民黨團總召林為洲表示，陳時中所稱的政治因素，確實是外國未對台灣解封主因之一，而未被他國列首波解封名單，也形同打臉蔡政府日前的口罩外交，只是資源浪費，未發揮具體外交成效，對防疫表現可圈可點的台灣是一大挫敗。

不過，林為洲也認為，實務上外國是否對台灣解封，與台灣對應的措施也有關係，有越南台商就反映，來台要檢疫十四天、回去又要在檢疫十四天，會影響雙邊恢復交流意願，若要對方開放，我方也要釋出善意，並對開放後檢疫有具體配套。

但林為洲說，涉及國家邊境開放政策，疫情指揮中心使不上力，須由外交部主導，但目前看不出來外交部有積極與他國談判開放跡象，他國為何要對台解封？

民眾黨團總召賴香伶則表示，合理懷疑各國在審視解封國名單時，仍有「一中」政治考量在內，或者因我國未加入世界衛生組織（WHO），他國對我國防疫成果認可有異議。

時代力量黨團總召邱顯智也說，台灣的防疫表現，在國際上有目共睹，盼各國要秉持著科學的角度來看待解封一事，不要有過多的政治操作。

民進黨團書記長鍾佳濱則解釋，陳時中所指的政治因素考量，未必是指中國施壓，而是台灣防疫尚未解封，國外要開放他國國民入境，基於平等對待原則，勢必不會把台灣列為優先開放的對象。

【記者黃有容、林則宏／台北報導】新冠肺炎國際疫情逐漸舒緩，各國紛紛擬定對外解封措施，不過台灣卻沒被列入第一波名單，工商協進會理事長林伯豐認為，在兩岸方面，台商協會已在交涉減少居家隔離日數或解禁。他也指出，振興內需固然重要，但「做全世界的生意」才是正確方向。