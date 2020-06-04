外國不放心？ 專家：採檢模式 我過不去的坎

我國防疫成績優異，卻未能列在其他國家首波解封名單，除了所謂的政治問題，前疾管局（現疾管署）局長蘇益仁點出了關鍵，那就是「缺少科學成績單，這是過不去的坎。」我國迄今僅檢驗確診個案接觸者等高風險者，這讓外國難以掌握台灣社區中無症狀感染者比率，自然無法放心。

台灣大學公衛學院副院長陳秀熙也持相同看法，他表示，若排除政治因素，指揮中心應思考如何讓世界各國對台灣邊境與後續防疫感到放心，進而在互惠原則下，彼此解封。

陳秀熙指出，新冠肺炎蔓延全球，不少國家民眾均接受核酸檢驗，人數眾多，以冰島為例，累積大量檢驗報告，就能透過數據確認患者漸漸康復，且境內感染率低。相較之下，台灣感染風險低，核酸檢驗數量相對也較低，不少國家以核酸檢驗量、檢驗結果作為評估開放他國入境的依據，台灣當然居於劣勢。

「科學就是沒做就不能下結論」，蘇益仁說，台灣採檢對象為確診接觸者等高風險者，因國內疫調精準，有本錢不漏接感染者，但這種採檢模式是無法證實台灣社區完全沒有無症狀感染者；建議政府在台灣北中南各尋一地，執行兩千例採檢，透過數據，讓國際瞭解台灣社區的安全性。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬認為，其他國家首波解封名單不見台灣，「都是政治問題」。主要原因有二，一是這些國家可能受到中國大陸的壓力，包括直接施壓，以及割捨不掉「中國大媽」強大的觀光消費能力；二是這些國家原本就和台灣較少經貿往來，沒有必要在第一時間將台灣納入解封名單。