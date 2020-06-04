聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月7日起 雙鐵、郵局有條件脫口罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
根據交通部六月七日後的解封規畫，屆時旅客進大眾運輸場站後，若能維持社交距離將可脫口罩。但尖峰時間人潮擁擠時，恐還是得戴上口罩。圖／聯合報系資料照片
根據交通部六月七日後的解封規畫，屆時旅客進大眾運輸場站後，若能維持社交距離將可脫口罩。但尖峰時間人潮擁擠時，恐還是得戴上口罩。圖／聯合報系資料照片

目前不管能否維持社交距離，搭乘大眾運輸和進郵局都需戴口罩，六月七日大規模解封在即，交通部昨公布相關鬆綁管制措施，屆時包含雙鐵的大眾運輸場站內、郵局內，民眾若能維持社交距離將可脫口罩，同時取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制等。

交通部說，至於捷運、公車等，由地方政府參考決定。

交通部政次王國材說，該規畫以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則，採「若能維持社交距離則不用載口罩」進行各項鬆綁措施。大眾運具、運輸場站及郵局入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施，但進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

除了「有條件開放脫口罩」，六月七日後若雙鐵、國內航線空運航班旅客在維持社交距離下，或相鄰旅客有戴口罩或採用適當阻隔設施時，得解除飲食管制，吃完後若無法維持社交距離仍須戴口罩。同時恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

不過，社交距離隨時在變化，要落實恐麻煩。有民眾就說，在郵局裡，這一秒可能與其他人可維持社交距離，脫下口罩後，下一秒其他人接近就無法維持社交距離，又要戴起口罩。

每周搭火車往返北花的鍾小姐也說，若原本臨座沒人，好不容易可拿下口罩，結果下一站有人上車坐旁邊，一來一往穿脫口罩也麻煩。

還有旅客說，像尖峰時間台鐵區間車內站滿旅客，很難維持社交距離，恐還是得戴口罩

台鐵局說，會按照指示辦理，若旅客距離過近卻無戴口罩，會勸導戴上。中華郵政說，比起強制民眾戴口罩，鬆綁執行上比較簡單，應不會增加基層負擔，若看到民眾在現場沒遵守，會提醒戴上口罩。

另外，屆時台鐵新自強號遇連假將開放站票銷售，高鐵連假亦可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

根據規畫，也將解除國道服務區人、車潮管制；國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制也取消；取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」措施等。

新冠肺炎 COVID-19 社交距離 口罩 台鐵 國家風景區 王國材 中華郵政 自強號 高鐵

延伸閱讀

大眾運輸6月7日大規模解封！ 雙鐵有條件可脫口罩

高鐵可脫口罩飲食、不能戴著站 員工：神邏輯

相關新聞

6月7日起 雙鐵、郵局有條件脫口罩

目前不管能否維持社交距離，搭乘大眾運輸和進郵局都需戴口罩，六月七日大規模解封在即，交通部昨公布相關鬆綁管制措施，屆時包含...

報復性消費？音樂會日賣千票

國家音樂廳五月底舉辦解封音樂會後，國內各展演場館逐步解禁，吸引許久未看表演的觀眾，出現「報復性消費」？台北市立交響樂團周...

陸委會一項數字 讓滯陸「小明們」回不了台灣

對於「小明」們至今無法回台，陸委會副主委邱垂正今受訪表示，疫情指揮中心裡頭有1個境外管制組，陸委會也派員參加，對於「小明」們的返台事宜，一直在認真的討論，如果有解禁的可能時，「小明」們將被列為優先考量的群體。

影／長庚找到新冠肺炎關鍵抗體 陳其邁：全力協助媒合藥廠

長庚醫療團隊日前成功找出一株具備優秀抑制病毒能力的全人源單株抗體，用其測試不同來源的病毒株，皆具90至98%的中和能力，...

各國解禁名單無台灣 陳時中：政治因素

針對多國開放邊境名單不見台灣，疫情中心指揮官陳時中3日鬆口表示，「政治因素大於其他原因。」他另宣佈，台灣已連續52天無本土確診，目前還有8人在醫院。研發組組長梁賡義則表示，國內疫苗開發已進入人體測試階段，治療部份，中研院及國衛院則都找到效果達90%以上的抑制性藥物。

22位滯留巴拉圭國人將搭美國包機返國 4日深夜返抵國門

外交部今天表示，22位我國在友邦巴拉圭的僑胞和駐館團員眷，搭乘美國從巴拉圭直飛美國邁阿密的人道包機離開巴拉圭，預計將於4...

「小明」、境外生都想來台 陳時中：都開始規畫放寬了

新冠肺炎趨緩，陸港澳僑等境外生期盼能趕緊返台就學，教育部要求各校回報提供防疫宿舍及旅館等空間，暑假期間的空宿舍有望作為集...

疫苗研發 臨床試驗人數不足是最大挑戰

藥物和疫苗的研發對於新冠肺炎進入「後疫情時代」是非常重要的防疫需求，因此我國也著手研發相關疫苗和藥物，並以「緊急使用授權...

後疫情時代 我國積極研發疫苗 預計秋季人體試驗

新冠肺炎疫情持續延燒，但我國已超過50幾天沒有本土個案，國內即將解封，算是通過「期中考」。然而因應國際疫情仍然持續，因此...

我新冠肺炎+0 連52天沒有新增本土個案 多一人解隔離

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內無新增病例，但國內連52天零本土確診。其中國內確診人數累績443例，分別為...

圖表看疫情／今又+0！連續52天無本土個案 428人解隔離

中央流行疫情指揮中心3日表示，國內無新增病例，連續52天無本土個案。2日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

直播／今日無新增病例 428人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

熱門新聞

聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

民進黨中常會提「罷韓聲明」鼓勵投票 蔡英文裁示通過

罷免倒數三天 王金平：盼韓國瑜做好做滿，不會去投票

吳怡農鼓勵罷韓正反方出來投票社會才融洽 孫大千：把大家當小孩嗎？

【即時短評】蔡總統 你怎麼還沒跟美國人民站在一起？

「罷免韓國瑜是高雄人的危機」 高市議長臉書貼文援韓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。