6月7日起 雙鐵、郵局有條件脫口罩

目前不管能否維持社交距離，搭乘大眾運輸和進郵局都需戴口罩，六月七日大規模解封在即，交通部昨公布相關鬆綁管制措施，屆時包含雙鐵的大眾運輸場站內、郵局內，民眾若能維持社交距離將可脫口罩，同時取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制等。

交通部說，至於捷運、公車等，由地方政府參考決定。

交通部政次王國材說，該規畫以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則，採「若能維持社交距離則不用載口罩」進行各項鬆綁措施。大眾運具、運輸場站及郵局入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施，但進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

除了「有條件開放脫口罩」，六月七日後若雙鐵、國內航線空運航班旅客在維持社交距離下，或相鄰旅客有戴口罩或採用適當阻隔設施時，得解除飲食管制，吃完後若無法維持社交距離仍須戴口罩。同時恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

不過，社交距離隨時在變化，要落實恐麻煩。有民眾就說，在郵局裡，這一秒可能與其他人可維持社交距離，脫下口罩後，下一秒其他人接近就無法維持社交距離，又要戴起口罩。

每周搭火車往返北花的鍾小姐也說，若原本臨座沒人，好不容易可拿下口罩，結果下一站有人上車坐旁邊，一來一往穿脫口罩也麻煩。

還有旅客說，像尖峰時間台鐵區間車內站滿旅客，很難維持社交距離，恐還是得戴口罩

台鐵局說，會按照指示辦理，若旅客距離過近卻無戴口罩，會勸導戴上。中華郵政說，比起強制民眾戴口罩，鬆綁執行上比較簡單，應不會增加基層負擔，若看到民眾在現場沒遵守，會提醒戴上口罩。

另外，屆時台鐵新自強號遇連假將開放站票銷售，高鐵連假亦可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

根據規畫，也將解除國道服務區人、車潮管制；國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制也取消；取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」措施等。