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各國解禁名單無台灣 陳時中：政治因素

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
針對各國開放邊界都不見台灣，陳時中3日無奈表示，「政治因素大於一切。」（photo by 疫情指揮中心）
針對各國開放邊界都不見台灣，陳時中3日無奈表示，「政治因素大於一切。」（photo by 疫情指揮中心）

針對多國開放邊境名單不見台灣，疫情中心指揮官陳時中3日鬆口表示，「政治因素大於其他原因。」他另宣佈，台灣已連續52天無本土確診，目前還有8人在醫院。研發組組長梁賡義則表示，國內疫苗開發已進入人體測試階段，治療部份，中研院及國衛院則都找到效果達90%以上的抑制性藥物。

疫苗已進入動物實驗

中央疫情指揮中心指揮官陳時中3日宣佈零確診，並再提醒民眾做好個人防護，才能在疫苗還沒研發出來前控制住疫情。研發組組長梁賡義則針對疫苗研發情況說明，他表示：「中研院及國家衛生研究院等主要研究團隊，目前已做到動物實驗最後一期，測試是否在動物體內有效，希望最快年底進入人體實驗及量產。」

藥物部份，梁賡義指出，國衛院已找到具抑制病毒活性的化合物，「中研院也用蛋白酶的抑制劑，成功在體外遏止病毒複製。」他強調，因為國內感染率低，一定要跟其他國家合作，已有許多駐外使館欲參訪國衛院及中研院，「我們要讓對方願意合作，其實還是要先著重自己的研發品質。」

另外，歐洲各國及日韓的開放邊界名單都不含台灣，陳時中無奈表示，沒有國家會不相信台灣的防疫成績，除非他們沒有看相關報告的數字，「這是政治的因素，都大於其他的原因。」

全面解禁需有疫苗

陳時中也對7月15日振興上路後，店家面臨人潮及防疫規定恐產生矛盾回應。他說：「包括戴口罩、維持社交距離及實名登記等，都是以鼓勵的方式要求餐廳跟販賣處所執行，並沒有強制規定。」但他強調，不會有所謂的全面解禁，「那是在有疫苗或充分藥物的情況下才會發生。」

至於非陸配子女是否能在國內管制鬆綁後返台？陳時中說：「人道救援的部份都還在跟陸委會研議中。」媒體問到境外學生如果來台，各大學的檢疫空間是否足夠？陳時中回答說：「已請教育部盤點中，不能造成我們的防疫缺口，看隔離空間夠不夠，不夠的話才會調整學生的入境順序。」

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