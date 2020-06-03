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直播／今日無新增病例 428人解除隔離
中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。
中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
指揮中心指出，全球累計6,358,642例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,862,045例、巴西527,096例、俄羅斯423,741例、英國277,985例及西班牙239,932例為多；病例中378,941例死亡，以美國107,543例、英國39,369例、義大利33,530例、巴西29,937例及法國28,940例為多。
指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
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