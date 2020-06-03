快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播／今日無新增病例 428人解除隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計6,358,642例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,862,045例、巴西527,096例、俄羅斯423,741例、英國277,985例及西班牙239,932例為多；病例中378,941例死亡，以美國107,543例、英國39,369例、義大利33,530例、巴西29,937例及法國28,940例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

22位滯留巴拉圭國人將搭美國包機返國 4日深夜返抵國門

外交部今天表示，22位我國在友邦巴拉圭的僑胞和駐館團員眷，搭乘美國從巴拉圭直飛美國邁阿密的人道包機離開巴拉圭，預計將於4...

「小明」、境外生都想來台 陳時中：都開始規畫放寬了

新冠肺炎趨緩，陸港澳僑等境外生期盼能趕緊返台就學，教育部要求各校回報提供防疫宿舍及旅館等空間，暑假期間的空宿舍有望作為集...

疫苗研發 臨床試驗人數不足是最大挑戰

藥物和疫苗的研發對於新冠肺炎進入「後疫情時代」是非常重要的防疫需求，因此我國也著手研發相關疫苗和藥物，並以「緊急使用授權...

機組員也要鬆綁！交部提案 客機機師檢疫天數降到3天

交通部上月27日啟動防疫旅遊，6月1日雙鐵開放飲食，眼看6月7日大規模解封在即，近日盤點各項可能鬆綁的措施，包含恢復車上...

後疫情時代 我國積極研發疫苗 預計秋季人體試驗

新冠肺炎疫情持續延燒，但我國已超過50幾天沒有本土個案，國內即將解封，算是通過「期中考」。然而因應國際疫情仍然持續，因此...

我新冠肺炎+0 連52天沒有新增本土個案 多一人解隔離

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內無新增病例，但國內連52天零本土確診。其中國內確診人數累績443例，分別為...

圖表看疫情／今又+0！連續52天無本土個案 428人解隔離

中央流行疫情指揮中心3日表示，國內無新增病例，連續52天無本土個案。2日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

直播／今日無新增病例 428人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

大解禁如何新生活？ 衛局：保持社交距離與戴口罩擇一

中央6月7日大解禁，台中市議員黃馨慧指出，很多民眾還分不瞭解「大解禁」定義？到底還需不需要戴口罩、維持社交距離？市府要如...

影／新冠肺炎疫苗國際戰開打 台灣國家隊…迷航中

台灣新冠肺炎疫情日趨平緩，可見國內的防疫手段成效不錯，但在疫苗治療藥物和疫苗研發成功前，病毒的威脅仍在，許多專家均表示，...

白沙屯拱天宮恢復自由參拜 進香活動仍待解禁

武漢肺炎疫情趨緩，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天宣布，恢復信眾自由參拜及假日平安餐，至於信徒關注的進香活動，仍需等待中央流...

各國解封名單未列台灣 沈富雄揭唯一解方：陳時中的問題來了

部分國家因應新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和趨勢，陸續規畫解封時程，但在第一波的解封名單中卻皆未見台灣的身影，就連與台灣關係良好的日本，都僅將泰、越、澳、紐納入首波解封名單。對此，前立委沈富雄就在臉書發文直言，「陳時中的問題來了，問題剛開始而且是自找的」，並進一步分析台灣之所以無法獲得國際信任的原因。

熱門新聞

各國解封名單未列台灣 沈富雄揭唯一解方：陳時中的問題來了

補助車票惹議 交大學生會「急轉彎」

新冠肺炎新增確診病例上升 東京警報首度發布

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票法院駁回確定

往返高雄「返鄉陪媽媽專車」惹議 交大學生會急轉彎

罷免倒數三天 王金平：盼韓國瑜做好做滿，不會去投票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。