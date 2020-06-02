各國解封名單未列台灣 沈富雄揭唯一解方：陳時中的問題來了

部分國家因應新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和趨勢，陸續規畫解封時程，但在第一波的解封名單中卻皆未見台灣的身影，就連與台灣關係良好的日本，都僅將泰、越、澳、紐納入首波解封名單。對此，前立委沈富雄就在臉書發文直言，「陳時中的問題來了，問題剛開始而且是自找的」，並進一步分析台灣之所以無法獲得國際信任的原因。

沈富雄今（2）日在個人臉書上發文表示，「陳時中防疫前半階段的輝煌戰果，埋下了下一階段麻煩的種子」，儘管他「防疫的理論與實踐，做法獨特、成績斐然，卻得不到國際的認同與青睞」。沈富雄接著指出，「日本解封國際航班的第一波四個國家並沒有把台灣入列，今天又傳聞相繼解封的澳、紐、希臘諸國也都未將台灣納入」，值得我們去分析其中的原因。

他也提及，駐日代表謝長廷在臉書上表示，各國在評估解封不外基於三點考量，包括疫情控制、雙方是否願意平等互惠及政治因素。沈富雄指出，以我們今天和日本，尤其是安倍的交情，應該能排除政治因素；在平等互惠上來看，「中央疫管中心發言人莊人祥昨天剛把解封對象分為四級，日本被列為風險相對高，必須嚴控的第三級，台灣自詡防疫成就，以閨中處子對酒國名花」，認為若要落實平等互惠，陳時中必須想辦法解套。

沈富雄指出，「台灣堅壁清野、一毒不染的防疫成就沒有得到認同」，他為台灣、也為陳時中叫屈。他表示自己認同指揮中心不做PCR抗原普篩的作法，為今之計，只有用具有公信力的抗體篩檢方法（如Roche藥廠），至少篩檢5萬人，否則樣本太少，「世界各國仍然不會相信台灣的功力」。

最後沈富雄也呼籲，「努力也努力過了，光環也戴足了，甜頭也嚐夠了，神壇也坐久了，趕快做好解封的佈署吧！」