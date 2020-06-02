國產口罩神助攻 王美花：3大靈魂團隊功不可沒

新冠肺炎延燒近半年，台灣國產口罩是穩住疫情重要關鍵之一。指揮中心物資組組長王美花今天說，國軍、紡織研究所、中華郵政是口罩國家隊背後3大靈魂團隊，功不可沒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心物資組組長王美花下午在記者會中分享一路走來物資整備的心路歷程，王美花說，口罩是防疫第一線重要物資，功不可沒，國內日產量從271萬片提升至近2000萬片，這段期間一共增加114條產線，讓口罩得以大量生產。

王美花指出，這次口罩政策得以順利執行，背後有3大靈魂團隊，一是協助口罩生產的國軍弟兄，國軍自2月至5月底共支援7萬人次，每天平均600人次；其次是財團法人紡織產業綜合研究所，他們成立口罩戰情室，每天派員進駐口罩廠，協助調料、調零件、點收物資、回報等；協助配送口罩的中華郵政同樣辛苦，從每天400片、600片，到後來每天要送1800片，大大提升口罩可進性。

王美花說，在疫情期間，藥局共賣出5.8億片口罩、超商及超市也有多達1.1億片，一共將近7億片；目前國內口罩產能大增、疫情趨緩，國內醫用口罩庫存已高達3.5億片，因此自1日起每日徵用量減至800萬片，其餘開放業者自行內外銷，同時保留實名制，確保民眾都買得到口罩。

除了民眾，指揮中心在疫情期間也免費提供外科、醫療口罩給各大醫療院所，共提供2.2億片平面口罩，另免費提供N95、隔離衣、防護衣。

王美花指出，在台灣口罩產能有餘裕時，也援贈口罩給許多國家，現在連白宮官員都戴台灣製的口罩，「這是最好的行銷」，代表台灣製的口罩品質好，如今口罩外銷解禁，將協助沒有外銷經驗的新興廠商外銷，同時以檢驗局、工業局、紡織所建立取樣快驗機制，維護外銷品質。

指揮中心指揮官陳時中表示，這些措施現在看來簡單，其實做起來很不簡單，口罩可說是「小兵立大功」，每天即做即賣，在大家合作下達成使命，打了這漂亮的一戰，未來如何在內外銷建立台灣品牌也是重要任務，盼利用「國產國用」扶植戰備產業。