保全防疫關鍵戰力 醫護禁出國計萬人受影響

醫療人員是防疫關鍵戰力，疫情指揮中心今天說，當時限制醫護出國曾引爭議，有超過萬人行程受影響，但都給予補償。若沒限制出國，這些醫護都要檢疫，人力將大受衝擊。

隨台灣武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心擬在7日後改變記者會形式，從每日一會改成一週一會，因此近日疫情記者會由指揮中心各組輪流報告防疫事務和成績。

疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元下午在記者會報告時表示，因應國際疫情傳播趨勢，指揮中心持續強化醫療照護體系，已達成3大目標，包含減緩散播速度、保全核心人力維持醫療照護體系運作、降低重症及死亡人數。

醫事人員是防疫重要防線，薛瑞元說，為了保全醫療量能，當時限制醫護出國引起不同的意見，但受影響者都有受到補償，共有超過一萬名醫護行程被影響，補償金額約新台幣8000多萬元。但當時如果沒有限制出國措施，這一萬多人回國後都要居家檢疫，對人力會造成衝擊。

指揮中心持續擴大檢驗量能，目前已設有45家指定檢驗機構，每日最大檢驗量達5900件以上，檢驗件數占整體量能4%，並提升檢驗時效，於24小時內取得檢驗報告。

現有負壓隔離病房963床、普通隔離病房1031床與專責病房2175床，總床數共計4169床，整體空床率68%。若病人數超過醫院病房與集中檢疫場所負荷，將使用組合式負壓隔離艙，快速組裝，立即擴充收治量能。

指揮中心指揮官陳時中則說，台灣醫療長期投入感控工作，有堅實基礎，縱使曾發生院內感染，但也即時控制；相關病床都有整備，且長照也備有1200空床，萬一發生狀況，可即時清空安置，避免事件擴大。

陳時中說，醫院如果稍微出問題就會連鎖反應，因此限制醫護出國，並對醫護加強採檢；對醫療整備有信心，也是未來邊境開放的堅強後盾。