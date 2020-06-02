國際每天增10萬病例 陳時中：個人防疫不能輕忽

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣已連續51天沒有本土2019冠狀病毒疾病個案，社區很安全，但國外疫情以每天增10萬速度上升，民眾還是要注意個人防疫。

疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣2日沒有新增新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病例，目前全台累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中在記者會表示，台灣疫情平穩，連續51天沒有本土個案，但世界疫情還在往上，近7天疫情增長快，每天以10萬人新發的速度增加，必須持續注意。

指揮中心指出，全球累計630萬389例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國、巴西、俄羅斯、英國及西班牙為多。病例中37萬5134例死亡，以美國10萬6403例、英國3萬9045例、義大利3萬3475例、巴西2萬9314例及法國2萬8833例為多。

陳時中提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩，將健康行為內化，才能守住疫情防線。