聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境解封 將分4大類國家

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君簡浩正丘采薇／台北報導
指揮中心於昨天解禁口罩販售管制，不少超市、量販賣場販售或預售口罩。記者林伯東／攝影
指揮中心於昨天解禁口罩販售管制，不少超市、量販賣場販售或預售口罩。記者林伯東／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天首次提出四級風險評估概念，以類似「解封指數」為判斷標準，細項包括該國疫情規模、檢驗量能、疫情透明度、雙邊互惠等，暫將各國分為四大類，第一類如紐西蘭、帛琉，病例發生數較少，可考慮入境後，自主健康管理即可，至於最後第四類為風險更高的國家，維持管制現況，「但一切尚未定案」。

進入「後疫情時代」，如何開放邊境管制，考驗各國智慧。民進黨立委何志偉昨天上午舉行座談會，建議跨部會組成專案小組，未來與其他國家組成「國際聯盟」；指揮中心發言人莊人祥表示，疫情指揮中心監測每個國家的風險，並研擬方案，希望做到雙邊互惠原則，未來需要與外交部一起合作。

指揮官陳時中於昨天下午在記者會上表示，我國積極鬆綁邊境管制，但是需考慮三大面向，包括該國發生率和檢驗率，依據停留台灣天數長短來決定檢疫天數（如短期來台的商務人士，檢疫天數應較具彈性），以及是否為個案（如武漢包機）或通案的往來。

解封指數四大原則

莊人祥解釋，已有類似「解封指數」的判斷標準，擬定四大原則，一為該國國內疫情規模，如每天增加確診人數或每百萬人的確診病例數；二為該國的監測和檢驗量能；三為該國的疫情透明度，是否每天更新疫情數字；最後是雙邊互惠原則，若台灣對某一國家開放入境，對方也應對我開放，雙方對各自疫情監測採檢，均能互信，且有認證機制，才能開放。

第二類越南、汶萊

莊人祥說，在所有架構下，世界各國風險可分四類，採取不同檢疫措施。第一類如紐西蘭、帛琉，病例發生數較少，可考慮入境後，只需自主健康管理即可，較可能達到雙邊互利互惠原則；第二類為風險較低的越南、汶萊，雖有病例，但風險低，只需檢疫五天，天數屆滿，採檢如為陰性，改為自主健康管理。

第三類日、澳、泰

第三類則是日本、澳洲、泰國，檢疫措施須更嚴格；第四類則是其他風險更高的國家。但莊人祥說，這些方案均未定案。

至於何時開放？莊人祥強調，指揮中心隨時監測每個國家的風險，因牽涉與他國之間的洽談，一切都尚未定案，希望未來能夠做到雙邊互惠，目前仍以國內旅遊鬆綁為優先。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

邊境解封4原則 紐西蘭帛琉可能最快開放

邊境解封擬分四類風險 無居留證陸配團聚由陸委會定奪

日方鬆綁邊境未列台灣 陳時中：以防疫成績爭取中

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

相關新聞

邊境解封 將分4大類國家

中央流行疫情指揮中心昨天首次提出四級風險評估概念，以類似「解封指數」為判斷標準，細項包括該國疫情規模、檢驗量能、疫情透明...

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

口罩昨開放自由購買首日，各通路隨即出現搶購熱潮，其中，7-ELEVEN首波預購限量兩萬五千盒，才開賣五分鐘就被搶光；愛買...

來台轉機不入境 考慮開放

國內新冠肺炎疫情趨緩，是否開放旅客「來台轉機不入境」，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，「考慮開放」，上周已請交通部...

中央7日解封 北市嚴防 今演練復封

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日「大解封」，新北市長侯友宜昨表示，將配合中央政策不斷漸進開放，至於酒店是否列入，侯友宜回...

女赴美出差染疫 我境外增一例

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增一例境外移入新冠肺炎病例，個案數累積四百四十三例，不過已連續五十天無新冠肺炎本土確診個案。

雙鐵開放飲食 高鐵逐步增班

隨著國內疫情趨緩，台鐵和台灣高鐵自昨天起，只要旅客維持社交距離時，便可在列車上飲食，但吃完仍須戴口罩。解禁首日，雙鐵皆表示未發生特殊狀況，旅客飲食狀況比預期少。另隨著旅運開始成長，高鐵也宣布六月卅日起將增班。

南鯤鯓代天府、北港朝天宮 解封

疫情趨緩，南部知名廟宇台南北門南鯤鯓代天府、西港慶安宮、學甲慈濟宮及雲林北港朝天宮，都放寬人流管制措施，廟方說，歡迎信眾...

停業1個半月 台中桃園酒店、舞廳復業

台中、桃園各酒店、舞廳昨天起「大解禁」，在停業1個半月後昨晚重新開張，台中市登記有案91家，有75家申請復業，包括知名的...

校園 彰化全面開放 台中放寬管制 平日下午6點後可進入

因疫情趨緩，原本管制民眾進入校園的彰化縣昨天起全面放寬215國中小學校園管制，民眾可以如往常一樣進入校園運動，並向校方租...

陳時中侯友宜聯手逼一級開設？ 指揮中心發新聞稿澄清

有名嘴出書以指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在自己臉書上透露，新北市長侯友宜的音檔指出，陳時中與侯友宜聯手逼指揮中心一級開...

防疫個資 疫情結束後一個月內徹查是否確實刪除

面對新冠肺炎疫情，我國自疫情初期便使用智慧科技進行防疫措施，包括「入境檢疫系統」和「電子圍籬系統」等，蒐集民眾許多個資。...

何時能夠恢復機場中轉？ 指揮中心要求先規畫動線

國內新冠肺炎疫情趨緩，擔任航空運輸公會理事長的長榮航空董事長林寶水呼籲，可以考慮優先恢復「過境不入境」的中轉業務。對此，...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

綠今開記者會衝刺罷韓投票 孫大千諷：連演都懶得演了

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

遭爆料享特權！陳明文子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

治療新冠肺炎費用要多少？ 男出院後收到帳單「2500萬元」

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。