邊境解封 將分4大類國家

中央流行疫情指揮中心昨天首次提出四級風險評估概念，以類似「解封指數」為判斷標準，細項包括該國疫情規模、檢驗量能、疫情透明度、雙邊互惠等，暫將各國分為四大類，第一類如紐西蘭、帛琉，病例發生數較少，可考慮入境後，自主健康管理即可，至於最後第四類為風險更高的國家，維持管制現況，「但一切尚未定案」。

進入「後疫情時代」，如何開放邊境管制，考驗各國智慧。民進黨立委何志偉昨天上午舉行座談會，建議跨部會組成專案小組，未來與其他國家組成「國際聯盟」；指揮中心發言人莊人祥表示，疫情指揮中心監測每個國家的風險，並研擬方案，希望做到雙邊互惠原則，未來需要與外交部一起合作。

指揮官陳時中於昨天下午在記者會上表示，我國積極鬆綁邊境管制，但是需考慮三大面向，包括該國發生率和檢驗率，依據停留台灣天數長短來決定檢疫天數（如短期來台的商務人士，檢疫天數應較具彈性），以及是否為個案（如武漢包機）或通案的往來。

解封指數四大原則

莊人祥解釋，已有類似「解封指數」的判斷標準，擬定四大原則，一為該國國內疫情規模，如每天增加確診人數或每百萬人的確診病例數；二為該國的監測和檢驗量能；三為該國的疫情透明度，是否每天更新疫情數字；最後是雙邊互惠原則，若台灣對某一國家開放入境，對方也應對我開放，雙方對各自疫情監測採檢，均能互信，且有認證機制，才能開放。

第二類越南、汶萊

莊人祥說，在所有架構下，世界各國風險可分四類，採取不同檢疫措施。第一類如紐西蘭、帛琉，病例發生數較少，可考慮入境後，只需自主健康管理即可，較可能達到雙邊互利互惠原則；第二類為風險較低的越南、汶萊，雖有病例，但風險低，只需檢疫五天，天數屆滿，採檢如為陰性，改為自主健康管理。

第三類日、澳、泰

第三類則是日本、澳洲、泰國，檢疫措施須更嚴格；第四類則是其他風險更高的國家。但莊人祥說，這些方案均未定案。

至於何時開放？莊人祥強調，指揮中心隨時監測每個國家的風險，因牽涉與他國之間的洽談，一切都尚未定案，希望未來能夠做到雙邊互惠，目前仍以國內旅遊鬆綁為優先。