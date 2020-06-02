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來台轉機不入境 考慮開放

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君簡浩正曹悅華／台北報導
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，考慮開放旅客來台轉機不入境。 圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，考慮開放旅客來台轉機不入境。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，是否開放旅客「來台轉機不入境」，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，「考慮開放」，上周已請交通部民航局協調桃機公司，提出轉機專有動線的規畫，但目前尚未接到相關申請。

我國自三月廿四日零時起全面禁止旅客來台轉機，並於四月一日和四月廿三日兩度延長禁令，宣布原本四月卅日就要到期的禁令無限期延長，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。長榮航空董事長林寶水日前也呼籲可考慮優先恢復「過境不入境」的中轉業務。

陳宗彥說，過去因無疫情，桃機轉機旅客和入境旅客常混在一起，但這波疫情可能是長期性的，上周已請機場公司就第一航廈和第二航廈規畫及調整動線，讓兩者分流，希望本周提出相關計畫，「愈快提出，就可愈快訂出開會時間。」民航局昨表示研議中，桃機公司則說，會配合指揮中心辦理。

新冠肺炎 COVID-19 轉機 疫情 桃機 民航局 機場

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