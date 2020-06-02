來台轉機不入境 考慮開放

隨著國內疫情趨緩，台鐵和台灣高鐵自昨天起，只要旅客維持社交距離時，便可在列車上飲食，但吃完仍須戴口罩。解禁首日，雙鐵皆表示未發生特殊狀況，旅客飲食狀況比預期少。另隨著旅運開始成長，高鐵也宣布六月卅日起將增班。

2020-06-01 23:43