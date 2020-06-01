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韓國瑜宣布 高市高中職以下校園6月13日起開放

中央社 / 高雄1日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，高雄市長韓國瑜今天宣布，6月13日起高中職以下有條件開放平日放學後及假日的校園戶外場地。

韓國瑜下午在高雄市災害應變中心主持因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第23次應變指揮中心會議，隨後在會後記者會做了上述宣布。

與會的高雄市教育局長吳榕峯說，高市高中職以下校園原訂要到7月14日這學期結束後才對外開放，但因教育部5月20日函示各級學校可以辦理畢業典禮，不受室內100人、戶外500人限制，加上考量社區民眾習慣進校園運動，因此6月13日起，有條件開放平日放學後及假日的校園戶外場地。

他又說，7月15日中小學暑假開始將進一步開放校園室內場地及早上非上課時段的戶外場地，但如果學校有輔導課，上課時間校園還是不開放；校園開放後續措施將視中央流行疫情指揮中心公布的疫情發展再行調整。

新冠肺炎 COVID-19

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