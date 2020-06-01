台大公衛檢測彰化萬人血清抗體 調查社區感染程度

台大公共衛生學院將和彰化縣衛生局合作進行萬人血清抗體檢測；彰縣衛生局長葉彥伯說，會先針對縣內接受居家檢疫和隔離等民眾抽血確認社區感染程度，也作為擬定防疫策略參考。

台灣大學公共衛生學院今天舉行說明會，分享最新疫情發展，也宣布將和彰化縣衛生局合作，進行萬人血清抗體檢測，由台大提供抗體檢測試劑，衛生局負責尋找受試對象抽血。

葉彥伯表示，彰化縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患雖然不算最多，但縣內接受居家檢疫、居家隔離的民眾類別多，加上有做過大型健檢的經驗，台大公衛學院才會選擇和彰化縣合作。

他進一步說明，會先針對接受居家檢疫、居家隔離約4000名民眾，抽血做血清抗體檢測，也會針對屬於高風險的醫護人員抽血；希望這個月就能開始進行，需花4到5個月時間，到時候會通知受試者到醫院來抽血。

但葉彥伯也澄清，這項調查不是要進行篩檢，而是要了解新冠肺炎病毒社區感染的程度；他解釋，醫界雖普遍認為，新冠肺炎病毒在社區感染程度很低，但都沒有實證數據，因此需要藉由血清抗體檢測來了解社區感染的程度，也可以作為下一波疫情來臨時，擬定防疫策略等的參考。