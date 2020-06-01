邊境解封4原則 紐西蘭帛琉可能最快開放

台灣防疫國內先解封、邊境風險嚴管。指揮中心今天說，解封將依該國疫情規模、檢驗量能、疫情透明度、雙邊互惠等原則考慮開放，暫分4類，紐西蘭、帛琉列最可能名單。

部分國家陸續解封，有媒體報導，日本政府正考慮放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等4國公民的入境限制，但台灣還沒被列入首波考慮開放名單。外界關注，台灣疫情平穩，沒有被列入的理由。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應上述議題時表示，日本邊境管制上有他們的考量，台灣有關單位也在聯繫、了解中，名單好像沒有完全定案，但此屬於日本邊境的管理。他國邊境和外交各有做法，也會持續讓國外了解台灣的防疫成果。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會也說明，針對境外解封，標準為該國疫情規模（近14天新發人數、發生率）等、監測與檢驗量能、疫情透明度及雙邊互惠原則，若台灣開放，對方也應該開放，雙方對疫情監測採檢都能互信，有認證機制才能開放。

莊人祥說，以上述架構，每天會研判全球疫情，目前世界分4大類，第一類紐西蘭、帛琉，有可能因病例發生數較少，考慮是否入境做自主健康管理就放行；第二類為風險較低的越南、汶萊，雖有病例、但風險低，考量檢疫5天、採檢陰性就自主健康管理。

莊人祥表示，第三類則是日本、澳洲、泰國，檢疫措施要更嚴格；第四類則是其他。但上述方案都還沒定案。第一類入列的紐西蘭、帛琉，意指這些國家比較可能達到雙邊互利互惠原則。

至於何時要開放，莊人祥說，目前定調邊境風險嚴管，國內旅遊鬆綁的方向來做，若國內旅遊可認證，未來國際開放邊境，也可讓旅遊業者有類似認證，確保疫情發生時，比較容易追蹤。

陳時中表示，屆時開放會設定很多方法，如考慮長期、短期停留等，調配居家檢疫天數、採檢時序、並做好個案防護下進行國際往來。