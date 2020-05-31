遊老街擁人潮惹議 阿中：戴口罩就好

逛街人潮擁擠造成防疫漏洞質疑，陳時中直呼，維持不了社交距離就戴口罩吧！陳時中30日穿著橘色花襯衫大啖台南滷肉飯、遊運河等，31日換上正裝召開移師台南舉行的疫情中心例行記者會。針對媒體質疑其現身觀光景點引爆擁擠人潮，他回應：「口罩跟社交距離，擇一就可以。」

大力推防疫新生活

中央疫情指揮中心31日移至台南舉行，儼然化身為推廣大使的指揮官陳時中，一開場即笑著說：「這幾天都在玩啦，整日都在台南吃各樣小吃跟逛景點，也感受到台南人的熱情。」他輕鬆寫意地宣佈31日無新增確診，「已經49天沒有本土案例，只剩12位還在住院，希望他們趕快恢復健康。」

有媒體問到，陳時中所及之處都充滿人潮，不利於防疫。他回應表示：「防疫新生活就是口罩或社交距離至少有一種就可以。」脫下前一天的粉橘色花襯衫，他照樣在記者會上推廣防疫新生活，他說：「防疫新生活屬於彈性的開放，大家一起練習來怎麼樣做會最適合。」

飽受柯文哲陣營攻擊

針對有縣市逕自宣佈將解封，陳時中強調，人流、總量都已經不管制，地方政府只要準備好都能開放，「地方政府能做就允許他去做，只要符合防疫新生活都可以。」現場有媒體問到，台北市長柯文哲初參選市長時，陳時中曾動員幫忙。對此他回應：「當時有率領牙醫界同仁幫他辦造勢會是事實，但已經是過去式。」

近期陳佩琪臉書頻發文抨擊陳時中說，「台灣曾警告世衛組織的事是硬凹」及「對歐美、中國人士採不同調防疫措施是歧視」。陳時中先回應：「有些人看得懂，有些人看不懂，我們也沒辦法強迫每個人都懂。」他再補充，對於每個人的見解都尊重，是因為對病毒的特性及資訊的了解程度不同才決定，並沒有差別待遇。

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