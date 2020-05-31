快訊

基隆、新北大雨特報！對流發展旺盛注意雷擊、溪水暴漲

遊老街擁人潮惹議 阿中：戴口罩就好

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中31日宣佈零確診，並表示防疫新生活逐漸開放，大家需參與練習、內化觀念。（photo by 中央疫情指揮中心）
疫情中心指揮官陳時中31日宣佈零確診，並表示防疫新生活逐漸開放，大家需參與練習、內化觀念。（photo by 中央疫情指揮中心）

逛街人潮擁擠造成防疫漏洞質疑，陳時中直呼，維持不了社交距離就戴口罩吧！陳時中30日穿著橘色花襯衫大啖台南滷肉飯、遊運河等，31日換上正裝召開移師台南舉行的疫情中心例行記者會。針對媒體質疑其現身觀光景點引爆擁擠人潮，他回應：「口罩跟社交距離，擇一就可以。」

大力推防疫新生活

中央疫情指揮中心31日移至台南舉行，儼然化身為推廣大使的指揮官陳時中，一開場即笑著說：「這幾天都在玩啦，整日都在台南吃各樣小吃跟逛景點，也感受到台南人的熱情。」他輕鬆寫意地宣佈31日無新增確診，「已經49天沒有本土案例，只剩12位還在住院，希望他們趕快恢復健康。」

有媒體問到，陳時中所及之處都充滿人潮，不利於防疫。他回應表示：「防疫新生活就是口罩或社交距離至少有一種就可以。」脫下前一天的粉橘色花襯衫，他照樣在記者會上推廣防疫新生活，他說：「防疫新生活屬於彈性的開放，大家一起練習來怎麼樣做會最適合。」

飽受柯文哲陣營攻擊

針對有縣市逕自宣佈將解封，陳時中強調，人流、總量都已經不管制，地方政府只要準備好都能開放，「地方政府能做就允許他去做，只要符合防疫新生活都可以。」現場有媒體問到，台北市長柯文哲初參選市長時，陳時中曾動員幫忙。對此他回應：「當時有率領牙醫界同仁幫他辦造勢會是事實，但已經是過去式。」

近期陳佩琪臉書頻發文抨擊陳時中說，「台灣曾警告世衛組織的事是硬凹」及「對歐美、中國人士採不同調防疫措施是歧視」。陳時中先回應：「有些人看得懂，有些人看不懂，我們也沒辦法強迫每個人都懂。」他再補充，對於每個人的見解都尊重，是因為對病毒的特性及資訊的了解程度不同才決定，並沒有差別待遇。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

證實曾挺柯文哲選台北市長 陳時中：那已經過去了

影／「硬ㄠ」曾示警WHO？陳時中：看不懂 我也沒辦法

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

陳時中「珍奶DIY」沒去發源地　春水堂表示遺憾

相關新聞

遊老街擁人潮惹議 阿中：戴口罩就好

逛街人潮擁擠造成防疫漏洞質疑，陳時中直呼，維持不了社交距離就戴口罩吧！陳時中30日穿著橘色花襯衫大啖台南滷肉飯、遊運河等，31日換上正裝召開移師台南舉行的疫情中心例行記者會。針對媒體質疑其現身觀光景點引爆擁擠人潮，他回應：「口罩跟社交距離，擇一就可以。」

影／「硬ㄠ」曾示警WHO？陳時中：看不懂 我也沒辦法

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天一早在臉書貼文表示，以她的英文程度，加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例， 硬要說成是台灣警告...

疫情中心遊台南小吃不間斷 莊人祥自嘲易胖體質

中央流行疫情指揮中心率團遊台南，副指揮官陳宗彥說，台南熱情、幅員廣闊，便於旅遊保持社交距離；指揮中心發言人莊人祥則說，他...

【抗疫英雄5】患者門外崩潰 國門醫院天使：別怕，我們陪你

「明明知道可能有被傳染的危險，你會去做嗎？但他們為了要治療我、幫助我，卻必須接觸我……」台灣第一例新冠肺炎確診個案是住南部的50多歲女性

中央防疫會議移師台南 新冠本土案例連10天掛零

中央疫情指揮中心指揮官陳時中， 下午在台南就地開防疫會議，陳時中表示，台灣先前已經連續9天沒有新冠肺炎本土病例，今天第1...

圖表看疫情／繼續零確診！ 台灣連續49天無本土案例、423人解除隔離

中央流行疫情指揮中心31日表示，國內無新增病例，30日新增174例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,082例(含71,127例排除)，其中442例確診，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊

台南防疫「英雄宴」賓主盡歡 陳時中感謝各界

台南市政府今天中午在台糖江南渡假村舉行「英雄宴」，邀請各界防疫人士出席，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台南的小吃或...

直播／今日確診+0！連續49天無本土個案 累計423人解除隔離

新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午1時舉行。

瑞德西韋7月底到貨 首批千人次用量

疫情雖趨緩，但為了因應新冠肺炎再次來襲，衛福部食藥署火速核准新藥「瑞德西韋」輸入許可，預計六月一日發放我國首張「有條件核...

陳時中台南走透透 防疫動線瞬間潰散

昨天國內無新增新冠肺炎確診個案，國內連續四十八天無本土病例，被譽為「最強業配王」的衛福部長陳時中再度展開樂活防疫之旅，昨...

大賣場試吃、畢業典禮群聚何時解禁？陳時中：再等一周

中央疫情指揮中心指揮官下午參觀奇美博物館後表示，即將到來的各級學校畢業典禮辦，可以「不必保持社交距離」，但要戴口罩，如果...

我駐外館第二例 駐宏都拉斯大使館一職員確診

外交部今天表示，我國駐宏都拉斯大使館回報，一名職員失去嗅覺，經緊急安排前往宏國醫院進行新冠肺炎病毒採檢，當地時間5月28...

熱門新聞

最會唱歌變「省話一哥」 余天立院僅五次發言吊車尾

陸軍269旅長 由現任333旅長林志穎「上場救援」

柯文哲妻陳佩琪臉書逆時中 指台灣警告世衛實在牽強

國人個資外洩引譁然 學者：政府這種鬼話說得出來

接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。