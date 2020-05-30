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史上首次 瑞德西韋5天獲藥證最快7月底抵台

中央社 / 台北30日電
瑞德西韋是目前最受矚目的治療新冠病毒藥物。 本報資料照片
瑞德西韋是目前最受矚目的治療新冠病毒藥物。 本報資料照片

為防新冠肺炎疫情捲土重來，食藥署短短5天火速核准準新藥「瑞德西韋」許可，成為台灣史上第一款取得有條件核准藥品許可證的藥品，1000人次藥品最快7月底前抵台。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心研發組副組長吳秀梅宣布，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能持續發展，食藥署5月25日接獲藥廠申請瑞德西韋查驗登記後，在短短5天內火速審查完畢，瑞德西韋將成台灣史上第一款取得有條件核准藥品許可證的藥品。

吳秀梅說，瑞德西韋是一種凍晶技術的注射劑，原本是用來治療伊波拉病毒的藥品，但實驗發現效果不是很好，想不到用於新冠肺炎患者身上效果相當好，對於症狀改善相當明顯。

吳秀梅指出，台灣在疫情期間曾參與瑞德西韋臨床試驗，11名中重度患者在用藥過後，對於肺部浸潤等症狀都有明顯改善，台灣也因為參與該藥臨床試驗，才有資格輸入這款藥品，眼看臨床試驗將於5月底結束，若不盡快核可，台灣恐怕沒藥可用。

因此食藥署5月25日接獲藥廠申請查驗登記後，幾乎以「飛行的速度」啟動各組人馬加緊審查，5月29日就召開專家會議，決議有條件開放用於重症患者。

根據規定，瑞德西韋僅能用於重度患者，包括在未使用吸氧治療之下血氧飽和度小於94%、須使用吸氧治療、須使用機械呼吸器或已裝上葉克膜的病人，最長可用藥10天。

成人劑量方面，第一天要注射200mg，第二天起每日注射100mg，只要症狀好轉就可考慮停藥，最長可用藥10天；孩童方面，若體重大於40公斤比照成人劑量用藥，3.5公斤至40公斤兒童第一天每公斤給予5mg，第二天起每公斤給予2.5mg。

吳秀梅指出，目前瑞德西韋5月1日已獲美國緊急使用授權（EUA），日本則是給予特許緊急許可藥證，緊接著就是台灣，但若看實際拿到藥證國家，台灣算是第二個，其餘如南韓等國家都還在審查當中。

吳秀梅說，下週發出藥證後，預計會先下訂1000人次藥品，最快7月底可望到貨，未來萬一疫情捲土重來，仍可確保重症患者有藥可用。

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